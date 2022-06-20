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【加密貨幣】加密市場崩盤Coinbase大裁員　加密貨幣是否仍值得投資？

博客 15:53 2022/06/20

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聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結果前後，比特幣和以太幣在上周下探20,000美元和1,000美元關口，整個加密市場的總市值跌破1萬億美元以下。Tesla、MicroStrategy等大公司及薩爾瓦多因比特幣跌幅而損失數百萬美元的消息，也影響市場氣氛。最近加密市場的崩盤亦導致Coinbase等行業主要企業增加裁員。

美聯儲（Fed）最終一如預期加息75個點子，消息公布後的一個小時內，大多加密貨幣表現上揚，但周末再遇冷鋒。比特幣於周一報19,849美元，一周下跌16%。以太幣一周下跌11.3%，周一報1,079美元。

【南韓5大加密貨幣交易所下架萊特幣　擬於6月中統一代幣上綫及下架標準：按此

以經濟放緩為理由，Coinbase宣布將在第二季度尾裁員約1,100名員工，約佔總員工人數的18%。 Coinbase估計總重組費用將為4,000萬至4,500萬美元。 Coinbase首席執行官Brian Armstrong表示經歷10多年的經濟繁榮之後，市場似乎正在進入衰退。Crypto.com亦宣布裁員5%。

由於上月Terra事件，穩定幣的贖回量因而大增，2022年第二季度穩定幣的總供應量歷史性首次經歷季度下跌。 其中以Tether贖回量最多，4月至5月USDT的總供應量減少約70億美元。若不包括爆煲的UST，主要發行商已贖回超過100億美元穩定幣。由於加密貨幣價格持續下滑，僅在過去一周投資者已撤出USDT約16億美元，令USDT穩定幣的流通供應量已減少至708億美元，為2021年10月以來的最低水平。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報4,378點，一周下跌10.5%；ix比特幣指數報4,794點，一周下跌16%；ix以太幣指數報9,273點，一周下跌11.3%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 4,378 -10.5%（-512）
ix比特幣指數 4,794 -16.0%（-914）
ix以太幣指數 9,273 -11.3%（-1176）
*截至2022年6月20日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1,000點）。


＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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