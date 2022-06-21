【消費優惠】OK便利店買一叮飯盒送雀巢咖啡 $30就買到連飲品餐點 精明消費 10:30 2022/06/21 分享： 分享： OK便利店推出限時3天優惠，買任何一叮飯盒，即送雀巢咖啡美式醇黑咖啡250毫升一罐，只需30元已經可以買到一個飯連飲品。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】百佳50周年特別版產品優惠 高露潔清新味牙膏特別版$62/4支 今日 【消費優惠】百佳50周年特別版產品優惠 高露潔清新味牙膏特別版$62/4支 【消費優惠】百佳500萬Chill級大抽獎 有機會贏iPhone 13 Pro、5,000元百佳網店電子禮券 2022/06/20 【消費優惠】百佳500萬Chill級大抽獎 有機會贏iPhone 13 Pro、5,000元百佳網店電子禮券 【消費優惠】牛摩罐裝啤酒放題 期間限定每位29元 2022/06/20 【消費優惠】牛摩罐裝啤酒放題 期間限定每位29元 【好去處】東涌全新園林度假Resort 7,950元起入住極罕豪華私人泳池房 2022/06/19 【好去處】東涌全新園林度假Resort 7,950元起入住極罕豪華私人泳池房 【疫下旅行】AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起 2022/06/19 【疫下旅行】AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起 OK便利店 雀巢 養生 美食 網上購物 食用安全 食譜 著數優惠