  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (週二) 11:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】OK便利店買一叮飯盒送雀巢咖啡　$30就買到連飲品餐點

精明消費 10:30 2022/06/21

分享：

分享：

OK便利店推出限時3天優惠，買任何一叮飯盒，即送雀巢咖啡美式醇黑咖啡250毫升一罐，只需30元已經可以買到一個飯連飲品。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】百佳50周年特別版產品優惠　高露潔清新味牙膏特別版$62/4支
今日
【消費優惠】百佳50周年特別版產品優惠　高露潔清新味牙膏特別版$62/4支
【消費優惠】百佳500萬Chill級大抽獎　有機會贏iPhone 13 Pro、5,000元百佳網店電子禮券
2022/06/20
【消費優惠】百佳500萬Chill級大抽獎　有機會贏iPhone 13 Pro、5,000元百佳網店電子禮券
【消費優惠】牛摩罐裝啤酒放題　 期間限定每位29元
2022/06/20
【消費優惠】牛摩罐裝啤酒放題　 期間限定每位29元
【好去處】東涌全新園林度假Resort 　7,950元起入住極罕豪華私人泳池房
2022/06/19
【好去處】東涌全新園林度假Resort 　7,950元起入住極罕豪華私人泳池房
【疫下旅行】AirAsia宣布7月復航　香港至吉隆坡票價$988起
2022/06/19
【疫下旅行】AirAsia宣布7月復航　香港至吉隆坡票價$988起
OK便利店 雀巢 養生 美食 網上購物 食用安全 食譜 著數優惠

下一篇文章

【消費優惠】百佳50周年特別版產品優惠　高露潔清新味牙膏特別版$62/4支
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【券商推廣】耀才推獎賞活動　填妥網上問卷送$50推廣券
【券商推廣】耀才推獎賞活動　填妥網上問卷送$50推廣券
【長生津】長者生活津貼9月合併　5萬名長者每月額外獲發$995
【長生津】長者生活津貼9月合併　5萬名長者每月額外獲發$995
【八達通消費券】尾數1,000蚊未收到？　只要喺呢日用完$4,000就得
【八達通消費券】尾數1,000蚊未收到？　只要喺呢日用完$4,000就得
【消費優惠】百佳500萬Chill級大抽獎　有機會贏iPhone 13 Pro、5,000元百佳網店電子禮券
【消費優惠】百佳500萬Chill級大抽獎　有機會贏iPhone 13 Pro、5,000元百佳網店電子禮券
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
今日優惠精選 - 【消費優惠】豐澤指定信用卡買滿$1,500減$80　adidas網店指定鞋款買2對額外6折
【消費優惠】豐澤指定信用卡買滿$1,500減$80　adidas網店指定鞋款買2對額外6折
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款