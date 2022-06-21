【消費優惠】百佳50周年特別版產品優惠 高露潔清新味牙膏特別版$62/4支 精明消費 09:00 2022/06/21 分享： 分享： 百佳慶祝50周年，精選多款特別版產品優惠，佳之選x百益純正/清淡橄欖油1公升2支裝+意大利粉500克只售每袋178元、高露潔清新味牙膏特別版200克4支裝只售62元，仲有更多優惠等你買。 ▼點擊圖片放大 +5 +4 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】百佳500萬Chill級大抽獎 有機會贏iPhone 13 Pro、5,000元百佳網店電子禮券 2022/06/20 【消費優惠】百佳500萬Chill級大抽獎 有機會贏iPhone 13 Pro、5,000元百佳網店電子禮券 【消費優惠】牛摩罐裝啤酒放題 期間限定每位29元 2022/06/20 【消費優惠】牛摩罐裝啤酒放題 期間限定每位29元 【好去處】東涌全新園林度假Resort 7,950元起入住極罕豪華私人泳池房 2022/06/19 【好去處】東涌全新園林度假Resort 7,950元起入住極罕豪華私人泳池房 【疫下旅行】AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起 2022/06/19 【疫下旅行】AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起 【好去處】合味道紀念館香港開幕一周年 推出全新偵探解謎遊戲 2022/06/18 【好去處】合味道紀念館香港開幕一周年 推出全新偵探解謎遊戲 網上購物 家具 家品 家電 經濟 食用安全 食譜 養生 百佳 著數優惠