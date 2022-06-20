【環保有賞】星街小區膠樽回收活動　4步驟以膠換樹、參加者可為小樹苗命名

隨着科技進步的同時，大眾對環保議題亦愈來愈重視，近年不少社會組織帶頭推動回收和再造，鼓勵市民關注環境保育。由星街、月街、日街、進教圍及永豐街組成的星街小區推出「Recycle Your Bottles」回收活動，收集膠樽並將其轉化為再生物料，打造聖誕裝置。為鼓勵大眾回收，星街小區將會以每位參加者的名義種植一棵小樹苗。

成功回收可為小樹苗命名

由6月20日起，星街小區將在金鐘及灣仔一帶限時設置16個PET膠樽收集點。參加者只需4個簡單回收步驟，即可獲本地植樹機構EcoMatcher代為於尼泊爾森林種植的一棵小樹苗。每棵小樹苗都有序號，市民可以在EcoMatcher網站上為小樹苗改名，還可了解它的品種、碳吸存量，以及追蹤其生長情況。

星街小區將活動所收集得的PET膠樽交往屯門環保園的塑膠回收設施，進行處理並轉化成塑薄片，再交由星街小區將其化身爲今年的聖誕佈置，在這個普天同慶的節日，見證大家的減碳成果。

■4大回收步驟■

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責任編輯：區祖飛

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