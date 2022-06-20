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【美股分析】女性在家創業理想平台　Etsy靠小眾發圍？

博客 15:39 2022/06/20

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美國聯儲局加息再令全球股市出現下跌，在股價大跌後，可以將一些具潛力的股票先放入監察名單。電商平台以量為先，小眾市場向來非囊中之物。Etsy（美：ETSY）反其道而行，一開始便重質多於重量，設立平台幫賣家出售「手作仔」，亦同時吸引一群追求與別不同的買家。Etsy將小眾滙聚造就另類電商平台崛起。

興趣變事業的門路

Etsy創辦人Robert Kalin喜歡製作手工藝品，身邊的畫家、陶工及木匠朋友都有相同問題，就是「如何將作品在網上出售？」。eBay佣金及交易費不菲，非最適合選擇，故Kalin便想到自建一個專為創作人而設的交易平台，2005年6月Etsy誕生，除手工藝品之外，賣家亦可放售其他獨一無二的二手物品如古董等，惟謝絕千遍一律來自工廠生產綫的製成品。最重要是平台入場門檻低，多年來上架費一直維持20美仙，目前交易費則為6.5%。

Etsy成功吸引一批手工藝製作人，令他們有機會將興趣變成事業；平台同時吸引一批追求獨一無二的Z世代買家。

女性在家創業平台

從Etsy營運數據可看到另一特色。截至去年底止530萬活躍賣家當中，有79%為女性；71%視平台寄賣商品為其主業；更特別之處是95%在家中營運。簡單說是女性在家創業的理想平台。

買家方面，就美國及英國市場而言，女性佔比高達75%。成功奪得女士芳心不是壞事，但Etsy未有忽略男性市場，透過增加男性商品類別，去年美國市場新增買家當中，有35%為男性。

併購未見其利先見其弊

業務除透過內生增長，近年開始藉併購走多品牌策略，但不離其小眾路綫及二手交易概念（recommerce）。如2019年收購二手樂器買賣平台Reverb。去年斥資16億美元收購二手服飾交易平台Depop，為開業以來最大收購；同年以2.17億美元收購Elo7，該平台有巴西版Etsy之稱，藉此涉足南美市場。不過，連番收購未見其利，先見其弊。

Etsy今年首季綜合商品銷售總額（GMS）按年增長3.5%，至32.52億美元；海外業務持續擴張，來自非美國市場的比重增至44%，較去年同期升2個百分點。然而，主打平台Etsy的商品銷售總額減少2%，至28億美元，除因去年基數比較大，消費力轉弱及地緣局勢緊張影響更大；若與2019年首季比較則增長177%。期內收入上升5.2%至5.79億美元；相對商品銷售總額，轉換率（take rate）為17.8%。

第一季純利按年大幅倒退40.1%，至8,610萬美元；相當於每股攤薄盈利60美仙。少賺的主因是收購Depop及Elo7後，員工總數較去年同期大增71%，員工及相關開支隨之急升拖低盈利表現。撇除非經營因素，經調整經營現金溢利亦下跌13.5%，至1.59億美元；經調經營現金溢利率收窄6個百分點，至27.5%。

仍剛起步 潛力未盡發揮

Etsy在2015年上市，當年發售價16美元；多年來業績高增長，加上業務獨特性令其跑出，去年股價一度創出307.75美元歷史新高。惟不足一年，80美元不保，較高位蒸發逾7成半。

增長乏力相信只屬短暫性，肯定的是Etsy潛力未盡發揮。目前活躍買家集中在美國市場，而其他市場的滲透率較主打英美市場低大約8成。估計英國、美國、加拿大、法國、德國、澳洲及印度7大市場的潛在市場規模達2萬億美元。以其2021年商品銷售總額120億美元來看，仍有可觀的發展空間。再者，調整過後市盈率回至20倍，估值反而變得合理，值得加入觀察名單。

利申：筆者持有Etsy。

 

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：另類電商平台 Etsy靠小眾發圍（收費文章）】

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撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 美股追蹤

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