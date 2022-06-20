【ET財智Talk】大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部　（立即收看）

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環球通脹，央行加息潮，美國聯儲局加息0.75厘，內地減息放水，第三季大市「東穩西沉」？A股、港股「拖住手走」，A股能否力托港股？《ET財智TALK》請來滙豐金融服務（亞洲）投資策略主管劉紹文，為大家分析預測第三季恒指頂部、底部，兼分析科技股部署。
立即收看：video.hket.com/video/3281593
01:10 - 第三季真言：「東穩西沉」
02:25 - 環球「全方位通脹」
03:07 - 市場低估通脹、加息 樂觀情緒幻滅
04:20 - 預期美國第3季通脹有機會見9.4%水平
05:00 - 市場低估通脹強度、持久力
05:23 - 憧憬明年減息是不設實際
06:35 - 大市憂加息未能控制通脹
07:07 - 孳息率反映：今、明年經濟衰退風險愈來愈高
08:42 - 納指由高位已蒸發近半疫後升幅
10:40 - 道指有機會下試27000點水平
11:10 - 美國大型超市生意額受影響 反映美國消費情況
12:29 - 環球資金「一齊走」
12:44 - 東穩：減息放水、監管放鬆
13:23 - 資金流入A股 助港股跑贏歐美股
15:35 - 「東穩」非「東升」 憂估值被壓低
16:11 - 恒指、滬深300「拖住手走」
17:45 - A股值得看好但估值不平
18:49 - 資產相關度高 難躲於單一市場避難
19:57 - A股股市已反映內地經濟復甦
21:46 - 料22600點為港股今年頂部
22:16 - 料18700點為港股今年底部
24:32 - 科網股估值難突破22 回落20之下機會大
25:23 - 港股高估值科技股宜減磅
26:13 - 小心高估值股份被造淡
27:37 - 選防守收息股至少6厘股息以上
28:19 - 內銀股息率高 小心「讓利」
28:46 - 滬深300指數A股中代表性最高
《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。
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欄名 : ET財智Talk