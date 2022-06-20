  • 29°C
香港時間 : 2022620日 (週一) 21:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財智Talk】大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部　（立即收看）

個人增值 19:47 2022/06/20

分享：

分享：

環球通脹，央行加息潮，美國聯儲局加息0.75厘，內地減息放水，第三季大市「東穩西沉」？A股、港股「拖住手走」，A股能否力托港股？《ET財智TALK》請來滙豐金融服務（亞洲）投資策略主管劉紹文，為大家分析預測第三季恒指頂部、底部，兼分析科技股部署。

立即收看：video.hket.com/video/3281593

01:10 - 第三季真言：「東穩西沉」

02:25 - 環球「全方位通脹」

03:07 - 市場低估通脹、加息　樂觀情緒幻滅

04:20 - 預期美國第3季通脹有機會見9.4%水平

05:00 - 市場低估通脹強度、持久力

05:23 - 憧憬明年減息是不設實際

06:35 - 大市憂加息未能控制通脹

07:07 - 孳息率反映：今、明年經濟衰退風險愈來愈高

08:42 - 納指由高位已蒸發近半疫後升幅

10:40 - 道指有機會下試27000點水平

11:10 - 美國大型超市生意額受影響　反映美國消費情況

12:29 - 環球資金「一齊走」

12:44 - 東穩：減息放水、監管放鬆

13:23 - 資金流入A股 助港股跑贏歐美股

15:35 - 「東穩」非「東升」　憂估值被壓低

16:11 - 恒指、滬深300「拖住手走」

17:45 - A股值得看好但估值不平

18:49 - 資產相關度高　難躲於單一市場避難

19:57 - A股股市已反映內地經濟復甦

21:46 - 料22600點為港股今年頂部

22:16 - 料18700點為港股今年底部

24:32 - 科網股估值難突破22　回落20之下機會大

25:23 - 港股高估值科技股宜減磅

26:13 - 小心高估值股份被造淡

27:37 - 選防守收息股至少6厘股息以上

28:19 - 內銀股息率高　小心「讓利」

28:46 - 滬深300指數A股中代表性最高

 

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

＝＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : ET財智Talk

相關文章

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊（附time code）
2022/06/14
【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊（附time code）
【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升　波動市部署優質股良機？嘉信理財林長傑為你分析（立即收看）
2022/06/06
【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升　波動市部署優質股良機？嘉信理財林長傑為你分析（立即收看）
【ET財智Talk】內地疫情好轉　Tesla、比亞迪有望受惠？（立即收看）
2022/05/27
【ET財智Talk】內地疫情好轉　Tesla、比亞迪有望受惠？（立即收看）
【ET財智Talk】善用各地周期優勢投資　中港股市短期有望跑贏美股？（立即收看）
2022/05/26
【ET財智Talk】善用各地周期優勢投資　中港股市短期有望跑贏美股？（立即收看）
【ET財智Talk】本港樓市漸穩　加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢（立即收看）
2022/05/30
【ET財智Talk】本港樓市漸穩　加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢（立即收看）

你可能感興趣

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊（附time code）
10:16 2022/06/14
【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊（附time code）
【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升　波動市部署優質股良機？嘉信理財林長傑為你分析（立即收看）
19:50 2022/06/06
【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升　波動市部署優質股良機？嘉信理財林長傑為你分析（立即收看）
【ET財智Talk】內地疫情好轉　Tesla、比亞迪有望受惠？（立即收看）
16:49 2022/05/27
【ET財智Talk】內地疫情好轉　Tesla、比亞迪有望受惠？（立即收看）

最新專欄文章 更多

全球債券創1990年最大跌幅 中國高評級債券卻持續3年上升
2022/06/16
全球債券創1990年最大跌幅 中國高評級債券卻持續3年上升
A股最壞時刻已過？最重要睇呢樣
2022/06/16
A股最壞時刻已過？最重要睇呢樣
港股來季爆發力強？ 東亞李振豪睇好3大類股
2022/06/16
港股來季爆發力強？ 東亞李振豪睇好3大類股
【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊（附time code）
2022/06/14
【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊（附time code）
【投資分析】國際油價高企　能源股值得追入？
2022/06/10
【投資分析】國際油價高企　能源股值得追入？
經濟 經濟衰退 恒生指數 減息 通脹 東亞 ETF 美股 貨幣政策 投資策略

下一篇文章

華置提供逾百個暑期工職位　可以點申請？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【親子理財】理財教育從小開始　如何培養孩子金錢觀念？
【親子理財】理財教育從小開始　如何培養孩子金錢觀念？
【職場趨勢】逾半科技人才盼來年加薪至少6%　4成企業卻料不多於3%
【職場趨勢】逾半科技人才盼來年加薪至少6%　4成企業卻料不多於3%
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【好去處】東涌全新園林度假Resort 　7,950元起入住極罕豪華私人泳池房
【好去處】東涌全新園林度假Resort 　7,950元起入住極罕豪華私人泳池房
【職場機遇】華置為學生提供暑期工職位　逾百個空缺時薪高達$500
【職場機遇】華置為學生提供暑期工職位　逾百個空缺時薪高達$500
【健康養生】洋葱功效有多神奇？　逐層揭開洋葱強大營養價值真相
【健康養生】洋葱功效有多神奇？　逐層揭開洋葱強大營養價值真相
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款