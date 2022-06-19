【好去處】東涌全新園林度假Resort 　7,950元起入住極罕豪華私人泳池房

在香港Staycation開始住到悶，難得有全新酒店落成，位於東涌的香港銀樾美憬閣精選酒店（The Silveri Hong Kong-MGallery）已正式開業。以城市度假酒店定位，處處洋溢豪華而休閒的園林氣息，充滿新鮮感，終於可一嘗如出國放假般的滋味。

這兩年來相信不少港人也入住過各大酒店，千呼萬喚終於有新酒店落戶，如仍未玩厭，這間香港銀樾美憬閣精選酒店（下簡稱銀樾美憬閣），是品牌首次於亞洲插旗絕對值得一試。遠離市區兼鄰近機場，已經很有「偽」旅行感，其充滿度假風情的設計相當加分。

飽覽山海機場美景

銀樾美憬閣位於東薈城名店倉上蓋，可經2020年開幕的第二期擴建商場直達，跟同屬雅高酒店集團的諾富特東薈城酒店遙遙對望。酒店原定於上年首季開業，可惜因疫情而延期，直至今年6月才正式營運。

大堂位於銀樾美憬閣9樓，戶外有一片翠綠園林的戶外花園，只限住客使用。所有設施集中在這層，包括Fresh咖啡室、The Enclave餐廳及The Pavilion酒吧、兩間會議室、健身室及泳池等。最貼心是所有樓層設有能直達康體中心的專用升降機，不用穿過大堂才能到達。

兩設計風格打卡度高

客房有兩種不同風格，標準房為大地色系打造，以圓角及木質帶出柔和家居感；而3間落日套房及唯一的SILVERI套房，則偏向奢華設計感。房間配套亦豪華，全房使用日式電動座廁，有齊Nespresso咖啡機、美國MALIN+GOETZ沐浴產品，部分高級房型亦選用Dyson風筒。落地玻璃可飽覽園景，雖然部分房間面向東涌樓景，不過有段距離，加上特高的樓底，感覺亦見開揚。

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值得一提是兩間極IG-able的房型，落日套房面積達828呎，客飯廳有設計感燈飾及家具，走進睡房必被環形的玻璃窗震懾，超過180度遼闊山海美景，遠眺纜車起伏升降，百萬美景盡覽無遺。浴廁同樣有機場景色，採光度十足。而有私人泳池和露台的套房，雖然面積和景觀均不及前者，但有5米乘2米的小型泳池及日光浴床，如身處泰國Villa般「梳乎」，單是打卡也值回票價。

特多戶外餐飲空間

The Enclave餐廳為一家高級現代小酒館，供應自助早餐、午餐及單點晚餐，由曾在多國工作的澳籍主廚Danny Grimshaw掌勺，烹飪靈感來自澳洲、泰國和香港，菜式中融入本地特色，如加入大澳醬料及選用本地海鮮。有靚景包圍當然不能浪費，特設戶外露台及草坪，讓都市人唞唞氣。

現時酒店進行6月期間開業禮遇，價錢由1,533元起，包早餐、玫瑰餐酒及酒店專屬香薰。但部分設施如行政貴賓廳及Fresh仍未開放，靚房更相當搶手，想預訂就要趁早。

香港銀樾美憬閣精選酒店

地址：東涌達東路16號

電話：3602 8989

房價：標準房由1,260元起，落日套房5,950元起，泳池套房6,450元起，SILVERI套房7,950元起。

網址：按此

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：東涌全新園林度假Resort 極罕豪華私人泳池房（收費文章）】

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