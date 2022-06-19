  • 30°C
香港時間 : 2022619日 (週日) 13:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好去處】東涌全新園林度假Resort 　7,950元起入住極罕豪華私人泳池房

個人增值 13:00 2022/06/19

分享：

分享：

在香港Staycation開始住到悶，難得有全新酒店落成，位於東涌的香港銀樾美憬閣精選酒店（The Silveri Hong Kong-MGallery）已正式開業。以城市度假酒店定位，處處洋溢豪華而休閒的園林氣息，充滿新鮮感，終於可一嘗如出國放假般的滋味。

這兩年來相信不少港人也入住過各大酒店，千呼萬喚終於有新酒店落戶，如仍未玩厭，這間香港銀樾美憬閣精選酒店（下簡稱銀樾美憬閣），是品牌首次於亞洲插旗絕對值得一試。遠離市區兼鄰近機場，已經很有「偽」旅行感，其充滿度假風情的設計相當加分。

飽覽山海機場美景

銀樾美憬閣位於東薈城名店倉上蓋，可經2020年開幕的第二期擴建商場直達，跟同屬雅高酒店集團的諾富特東薈城酒店遙遙對望。酒店原定於上年首季開業，可惜因疫情而延期，直至今年6月才正式營運。

大堂位於銀樾美憬閣9樓，戶外有一片翠綠園林的戶外花園，只限住客使用。所有設施集中在這層，包括Fresh咖啡室、The Enclave餐廳及The Pavilion酒吧、兩間會議室、健身室及泳池等。最貼心是所有樓層設有能直達康體中心的專用升降機，不用穿過大堂才能到達。

兩設計風格打卡度高

客房有兩種不同風格，標準房為大地色系打造，以圓角及木質帶出柔和家居感；而3間落日套房及唯一的SILVERI套房，則偏向奢華設計感。房間配套亦豪華，全房使用日式電動座廁，有齊Nespresso咖啡機、美國MALIN+GOETZ沐浴產品，部分高級房型亦選用Dyson風筒。落地玻璃可飽覽園景，雖然部分房間面向東涌樓景，不過有段距離，加上特高的樓底，感覺亦見開揚。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

值得一提是兩間極IG-able的房型，落日套房面積達828呎，客飯廳有設計感燈飾及家具，走進睡房必被環形的玻璃窗震懾，超過180度遼闊山海美景，遠眺纜車起伏升降，百萬美景盡覽無遺。浴廁同樣有機場景色，採光度十足。而有私人泳池和露台的套房，雖然面積和景觀均不及前者，但有5米乘2米的小型泳池及日光浴床，如身處泰國Villa般「梳乎」，單是打卡也值回票價。

特多戶外餐飲空間

The Enclave餐廳為一家高級現代小酒館，供應自助早餐、午餐及單點晚餐，由曾在多國工作的澳籍主廚Danny Grimshaw掌勺，烹飪靈感來自澳洲、泰國和香港，菜式中融入本地特色，如加入大澳醬料及選用本地海鮮。有靚景包圍當然不能浪費，特設戶外露台及草坪，讓都市人唞唞氣。

現時酒店進行6月期間開業禮遇，價錢由1,533元起，包早餐、玫瑰餐酒及酒店專屬香薰。但部分設施如行政貴賓廳及Fresh仍未開放，靚房更相當搶手，想預訂就要趁早。

香港銀樾美憬閣精選酒店
地址：東涌達東路16號
電話：3602 8989
房價：標準房由1,260元起，落日套房5,950元起，泳池套房6,450元起，SILVERI套房7,950元起。
網址：按此

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：東涌全新園林度假Resort 極罕豪華私人泳池房（收費文章）】

＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【疫下旅行】AirAsia宣布7月復航　香港至吉隆坡票價$988起
今日
【疫下旅行】AirAsia宣布7月復航　香港至吉隆坡票價$988起
【好去處】合味道紀念館香港開幕一周年　推出全新偵探解謎遊戲
2022/06/18
【好去處】合味道紀念館香港開幕一周年　推出全新偵探解謎遊戲
【好去處】西九文化區7月齊集本地音樂人　逢周六晚多場免費現場演出
2022/06/18
【好去處】西九文化區7月齊集本地音樂人　逢周六晚多場免費現場演出
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月17日）
2022/06/17
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月17日）
【八達通消費券】尾數1,000蚊未收到？　只要喺呢日用完$4,000就得
2022/06/17
【八達通消費券】尾數1,000蚊未收到？　只要喺呢日用完$4,000就得
家品 裝修設計 海外物業 Staycation 大嶼山 晚餐 早餐 午餐 大澳 疫情

下一篇文章

【健康養生】洋葱功效有多神奇？　逐層揭開洋葱強大營養價值真相
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【健康養生】洋葱功效有多神奇？　逐層揭開洋葱強大營養價值真相
【健康養生】洋葱功效有多神奇？　逐層揭開洋葱強大營養價值真相
今日理財筆記 - 50萬存12個月收息$12,500　係邊間銀行？
50萬存12個月收息$12,500　係邊間銀行？
【好去處】西九文化區7月齊集本地音樂人　逢周六晚多場免費現場演出
【好去處】西九文化區7月齊集本地音樂人　逢周六晚多場免費現場演出
【職場趨勢】新興員工福利「無限休假」　人力高層總結4指引助管理
【職場趨勢】新興員工福利「無限休假」　人力高層總結4指引助管理
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月7日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月7日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款