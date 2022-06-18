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【好去處】西九文化區7月齊集本地音樂人　逢周六晚多場免費現場演出

個人增值 10:00 2022/06/18

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西九文化區向來樂於創新，鼓勵跨界藝術交流，呈現多元化及高質素的藝術面向。今年7月，不同音樂類型的本地音樂人將齊集「自由空間」及「留白Livehouse」，以流行音樂為主軸舉行不同演出。

「自由空間」將於7月7日至7月10日（星期四至日），一連4日舉辦以「越流行」為主題的節目，雲集本地年輕音樂人聯手跨界合作，門票現已公開發售。

4個不同主題節目包括：《再現Kraftwerk》由鼓手Blue Kwok率領來自多個領域的音樂人，以截然不同的聲音美學，重構德國電子音樂先鋒Kraftwerk的經典作品；《張貝芝、Kiri T、Moon Tang》由擅長融匯爵士樂與古典樂的鋼琴家張貝芝，聯同人氣唱作歌手Kiri T和Moon Tang，施展流行、R&B及爵士的音樂變法，碰撞出流行音樂新風格。

而《Jonathan Yang-VENT！》則由唱作人Jonathan Yang主理，以招牌噪音美學加上黑色幽默，聯同自由空間樂團成員，在搖滾樂隊演出外加上形體劇場元素，構成敘事性的音樂體驗。（購票詳情：按此

多場免費演出

而7月份逢周六晚，在「自由空間」地下的「留白Livehouse」，就有多場免費現場演出，是次與音樂分享平台「私家音樂」合作，精選一眾出色的本地樂隊及歌手，包括小塵埃、per se、CHANKA、力臻、mansonvibes（張進翹）及Kendy Suen（孫曉賢）等聯乘表演。

演出以「Music Palate」為主題，變奏出與「甜、酸、苦、辣」感覺相襯的4個音樂晚上，「留白Livehouse」更特別推出與主題音樂呼應的手工啤酒，讓樂迷享受味覺及聽覺的雙重驚喜。（節目詳情：按此

    點擊圖片放大

作者：區家歷

責任編輯：陳家昌

【原文：西九文化區7月音樂精選 逢周六晚推多場免費騷（收費文章）】

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