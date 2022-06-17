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【八達通消費券】尾數1,000蚊未收到？　只要喺呢日用完$4,000就得

精明消費 18:43 2022/06/17

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只要早前登記用八達通領取消費券的用戶用盡4,000元，即可於昨日（16日）起再拍卡取得「尾數1,000元」。不過亦有不少人未能成功收取「尾數1,000元」，大部分是因為八達通未用盡4,000元。

有不少人擔心之後不可以領取，或有所影響。事實上，只要最遲於今年10月31日前累積滿4,000元合資格消費，即可於2022年11月16日領取2022年消費券計劃（第一階段）第二期1,000元的消費券。所以市民不必太心急用盡，距離10月尚有4個月。

如你繼續選用以同一張八達通卡領取2022年消費券計劃（第二階段）的消費券，你毋須作出登記。期內合資格消費會先計入2022年消費券計劃（第一階段）所需的累積總額內（如適用），其餘多出的消費 （如有）將會自動計入2022年消費券計劃（第二階段）的累積總額內。

另外，若你在2022年消費券計劃（第一階段）中選用八達通卡，而且並未全數領取所有消費券。如繼續選用八達通卡收取2022年消費券計劃（第二階段）的消費券，不會影響消費券的派發，你可以使用同一張八達通卡領取2022年消費券計劃（第二階段）的消費券，領取的先後次序會根據消費券的發放日期而定。你在拍卡時會先領取較早日期發放的消費券。

想知更多有關消費券的資訊，留意1萬元消費券懶人包

 

責任編輯：陳玉蓮

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欄名 : 消費錦囊

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