Cartier大玩架空技術　展示鏤空世界的日與夜

在鐘錶與奇迹2022（Watches and Wonders） 展上， 今年Cartier（卡地亞）一口氣推出 9 大系列，除了把玩自家珠寶工藝的厲害，其鏤空技術更上一層樓，在錶盤上搭建亭台樓閣，大玩架空錶橋加大腕錶的透視度，來展現腕錶世界不一樣的日與夜。

▲ 今年為Pasha de Cartier系列作的設計草圖，可看到鏤空元素是重點項目。

▲ Pasha de Cartier系列腕錶：錶徑41毫米，黑色ADLC塗層精鋼錶殼，錶冠鑲嵌一顆凸圓形藍寶石，阿拉伯數目字於3、6、9和12時位置，搭載自家製9624 MC型自動上鏈機械機芯，動力儲存約48小時，黑/灰色鱷魚皮錶帶。（$216,000）

今年Cartier推出 9 大系列，名字有新有舊揉合經典和新作，包括 Tank、 Pasha de Cartier、Santos、 Panthere de Cartier、Coussin de Cartier、 Cartier Libre、Crash Metiers D'art、Cartier Prive和Masse Mysterieuse系列，無獨有偶， 官方都從中加入鏤空設計元素，除了增強機芯的透視度，更將錶面變得更多樣化，讓閱 時都可以變成一種藝術

Pasha de Cartier全新回歸

Cartier對時間的詮釋︰「意義不在於長短，更在於其用途， 即我們如何利用時間， 如何體現時間的價值。」

那先要回到1985年，Pasha de Cartier腕錶誕生。錶名旨在向馬拉喀什帕夏（Pacha el Glaoui de Marrakech）致敬，他既為鐘錶 收藏家，也是品牌於 1920年到1950 年期間 的忠實客戶。 其設計亦呼應1943年問世，配備保護柵 格的防水腕錶，現收藏於Cartier典藏系列之中。今年官方決定把Pasha de Cartier 復刻 回歸，更從柵格的架構元素，創作如「鏤空」 和「月相」的新款式，構建Cartier腕錶的日與夜。

月相腕錶和鏤空設計腕錶都是此系列亮 點︰月相腕錶內藏圓形月相機芯外圈環繞繁 星密佈的午夜藍色星座圖，備有金或精鋼版 本；鏤空腕錶則用上自家製 9524 MC型鏤空機芯，圓中帶方的錶盤內設有4枚超大尺寸 的阿拉伯數字設計的數字時標。

▲ 至於鏤空設計，可在精鋼錶款找到，用上黑色ADLC塗層錶殼和Super-LumiNova夜光塗層錶橋與指針。

月相腕錶和鏤空設計都是此系列亮點：月相腕錶內藏圓形月相機芯外圈環繞繁星密佈的午夜藍色星座圖，備有金或精鋼版本；鏤空腕錶則用上自家製9524 MC型鏤空機芯，圓中帶方的錶盤內設有4枚超大尺寸的阿拉伯數字設計的數字時標。

▲ Pasha de Cartier這款腕錶備有兩個款式：白金珠寶錶款鋪鑲長方梯形切割鑽石，限量發行。

經典大作重新塑造

說到鏤空設計腕錶，Cartier每年的指定項目 Cartier Prive系 列（ 為自家經典錶款作致敬和限量發行的系列），今年決定選用Tank Chinoise 為第6款。Tank Chinoise於1922年誕生， 源於路易卡地亞（LouisFrancois Cartier）致力尋找其他文化中博大 精深的藝術素材及其在珠寶和製錶中的應用。是以 Tank Chinoise腕錶的美學設計向中式廟宇的建築風格和寺廟門廊的幾何造型致敬。作為100周年紀念，品牌也為推出全新長方形 錶盤內搭載神秘鏤空機芯，而設計靈感來自中國工藝的黑色和紅色真漆則帶來華貴氣韻。

▲ Tank Chinoise系列的美學設計，是向中式廟宇的建築風格和寺廟門廊的幾何造型致敬。

▲ Cartier Prive系列Tank Chinoise腕錶：錶徑39.5毫米，鉑金錶殼，錶冠鑲嵌1顆刻面紅寶石，阿拉伯數目字於3、6、9和12時位置，搭載自家製9627 MC型自動上鏈機械機芯，動力儲存約48小時，半啞光灰色和藍色鱷魚皮錶帶，限量100枚。（$565,000）

此外，不得不提今年重磅出擊的Masse Mysterieuse腕錶！這款腕錶是工藝最為複雜的作品，它結合品牌2大製錶元素︰神秘機芯和鏤空設計。全新9801 MC 型機芯經8年研發，能夠避免地心引力對走時所產生的影響。特別之處是整個機芯亦宛如失重般懸空 漂浮。

▲ 由卡地亞製錶工作坊內設計、研發及組裝，歷時近8年方製作完成，已申請專利。工匠需製作5版不同的模型，才能造出一款原型，另外也需製作兩款原型，才能調配出最終的機芯。

所有部件均可獲取機芯的動力，傳輸和調校裝置被置入擺陀中。擺陀經鏤空處理， 以展露此動態景象。機芯中央設有借鑒自汽車製造業的高度精密差動系統，避免擺陀帶 動時間顯示。這項技術創舉隨着佩戴者的動作而運行，並以懸空漂浮的指針顯示時間流 逝的軌迹呢！

▲ Masse Mysterieuse系列腕錶：錶徑43.5毫米，鉑金錶殼，錶冠鑲嵌1顆凸圓形紅寶石，搭載自家製9801 MC型自動上鏈機械機芯，動力儲存約48小時，半啞光灰色和藍色鱷魚皮錶帶，編號限量30枚。（價格待定）

產品查詢︰2805 2188