陳奐仁推音樂NFT殺出財路　昐打破樂壇困境改善創作人收入（立即收看）

陳奐仁(Hanjin)活躍於香港樂壇,現時兼任歌手、作曲人等多個身份,除了發展音樂事業外,Hanjin於去年3月推出自己製作的音樂NFT,成為全球首個推出音樂NFT的華語音樂人。他一共推出了3個NFT作品,分別是《nobody gets me 》、《The XXXX Is An NFT》及《Hamsterz》。Hanjin指,創作音樂NFT的初衷是希望可以為音樂創作者打開新的生存空間,他眼見香港的音樂創作者或藝術創作者,因為產品變成免費商品難有生存空間,令他決心成為音樂創作者先鋒,望能打開財路解決困境。

音樂成免費商品難有生存空間 迫使音樂創作者「秘撈」

Hanjin推出的首2個NFT,分別是《 nobody gets me 》及《The XXXX Is An NFT》,當中包含一條27秒的MP4影片檔案,在NFT拍賣平台發行,分別賺了7個以太幣及539個幣安幣,若以當時交易虛擬貨幣匯率計算,帳面合共大約賺了150萬港元。

以往音樂人主要依靠製作唱片(CD)及版稅等途徑賺錢,隨着科技進步,人們購買音樂的方法雖然愈來愈多,但沒有改變音樂行業難「搵食」的困境。Hanjin指,他由入行至今見證唱片(CD)的衰落,MP3和下載音樂興起後無以為繼,串流音樂(Streaming)變成主流化後,雖然能夠解決盜版的問題,但同時令音樂成為免費商品,難讓行業長遠發展。他感慨指,不少有才華的音樂人士,因為行業扭曲的發展,不惜為了生計,被迫「秘撈」或者投身其他行業,甚至要放棄自己的夢想。

在香港這個「搵錢至上」的城市,生活成本昂貴,微薄的收入不足以負擔昂貴租金,故他希望能夠尋求突破困境的方法,作為先鋒推出音樂NFT,證明予從事音樂或藝術行業,同時有意發展NFT的人知道,NFT是一件可行並且可作為出路的方法。

NFT交易具即時性 助音樂創作者即時賺取收入

對於全職創作音樂的人而言,現時音樂行業的收入模式,根本難維持正常生活,收入少之餘,更需要時間等候,短的可能需要6個月,長時甚至是6年時間。為解決被「拖糧」的情況,Hanjin認為,NFT具4大特點,可有利音樂創作者長綫發展。



他解釋,NFT是區塊鏈(Blockchain)的一部分,性質與加密貨幣相似,當中具不可更改的性質,即NFT一經發行後便無法修改,作品的創作資料會永遠紀錄在該NFT中,更具獨特性;第二,具透明度,即所有NFT資料會被公開,不能欺騙人;第三,具自動化,若NFT擁有者希望進行交易並轉手,是不需要詢問第三者,主動轉售即可;第四,NFT具即時性,買賣雙方於平台交易後,NFT會直接轉入個人錢包。而在NFT的即時性而言,Hanjin認為此可能更有利核心創作的音樂人可以更即時得到成果,不需要透過多重機構獲得收入。

製作NFT需時間成本 鼓勵更多人嘗試

提到製作成本,他指是按照電子錢包的要求,不同錢包及交易平台均有其要求,他認為對於創作者而言,利潤是收入扣除成本,就算有損失,也只有投資的金錢全部清光,虧蝕有限,最多只是浪費時間,故此鼓勵更多人嘗試。不過,他指NFT始終是一項投資交易涉及加密貨幣,而加密貨幣價格波動大,具有一定風險,對於承受不起投資風險的人來說有機會徹夜難眠,故此,他提醒於接觸NFT市場前必需要做好準備,了解這一項新興趨勢的玩法,否則只會帶來更多虧損。

Hanjin現時已完成3個NFT作品,首2個的NFT分別是《nobody gets me》及《The XXXX Is An NFT》則是公開發售,而《Hamsterz》則是非公開,他正計劃把《Hamsterz》NFT推出於公開市場,讓更多人認識。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

責任編輯:區祖飛

=====

想盡早財務自由,提早退休,立即免費下載《香港經濟日報》App取經