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陳奐仁推音樂NFT殺出財路　昐打破樂壇困境改善創作人收入（立即收看）

個人增值 20:00 2022/06/17

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陳奐仁（Hanjin）活躍於香港樂壇，現時兼任歌手、作曲人等多個身份，除了發展音樂事業外，Hanjin於去年3月推出自己製作的音樂NFT，成為全球首個推出音樂NFT的華語音樂人。他一共推出了3個NFT作品，分別是《nobody gets me 》、《The XXXX Is An NFT》及《Hamsterz》。Hanjin指，創作音樂NFT的初衷是希望可以為音樂創作者打開新的生存空間，他眼見香港的音樂創作者或藝術創作者，因為產品變成免費商品難有生存空間，令他決心成為音樂創作者先鋒，望能打開財路解決困境。

音樂成免費商品難有生存空間　迫使音樂創作者「秘撈」

Hanjin推出的首2個NFT，分別是《 nobody gets me 》及《The XXXX Is An NFT》，當中包含一條27秒的MP4影片檔案，在NFT拍賣平台發行，分別賺了7個以太幣及539個幣安幣，若以當時交易虛擬貨幣匯率計算，帳面合共大約賺了150萬港元。

以往音樂人主要依靠製作唱片（CD）及版稅等途徑賺錢，隨着科技進步，人們購買音樂的方法雖然愈來愈多，但沒有改變音樂行業難「搵食」的困境。Hanjin指，他由入行至今見證唱片（CD）的衰落，MP3和下載音樂興起後無以為繼，串流音樂（Streaming）變成主流化後，雖然能夠解決盜版的問題，但同時令音樂成為免費商品，難讓行業長遠發展。他感慨指，不少有才華的音樂人士，因為行業扭曲的發展，不惜為了生計，被迫「秘撈」或者投身其他行業，甚至要放棄自己的夢想。

在香港這個「搵錢至上」的城市，生活成本昂貴，微薄的收入不足以負擔昂貴租金，故他希望能夠尋求突破困境的方法，作為先鋒推出音樂NFT，證明予從事音樂或藝術行業，同時有意發展NFT的人知道，NFT是一件可行並且可作為出路的方法。

NFT交易具即時性　助音樂創作者即時賺取收入

對於全職創作音樂的人而言，現時音樂行業的收入模式，根本難維持正常生活，收入少之餘，更需要時間等候，短的可能需要6個月，長時甚至是6年時間。為解決被「拖糧」的情況，Hanjin認為，NFT具4大特點，可有利音樂創作者長綫發展。

他解釋，NFT是區塊鏈（Blockchain）的一部分，性質與加密貨幣相似，當中具不可更改的性質，即NFT一經發行後便無法修改，作品的創作資料會永遠紀錄在該NFT中，更具獨特性；第二，具透明度，即所有NFT資料會被公開，不能欺騙人；第三，具自動化，若NFT擁有者希望進行交易並轉手，是不需要詢問第三者，主動轉售即可；第四，NFT具即時性，買賣雙方於平台交易後，NFT會直接轉入個人錢包。而在NFT的即時性而言，Hanjin認為此可能更有利核心創作的音樂人可以更即時得到成果，不需要透過多重機構獲得收入。

製作NFT需時間成本　鼓勵更多人嘗試

提到製作成本，他指是按照電子錢包的要求，不同錢包及交易平台均有其要求，他認為對於創作者而言，利潤是收入扣除成本，就算有損失，也只有投資的金錢全部清光，虧蝕有限，最多只是浪費時間，故此鼓勵更多人嘗試。不過，他指NFT始終是一項投資交易涉及加密貨幣，而加密貨幣價格波動大，具有一定風險，對於承受不起投資風險的人來說有機會徹夜難眠，故此，他提醒於接觸NFT市場前必需要做好準備，了解這一項新興趨勢的玩法，否則只會帶來更多虧損。

Hanjin現時已完成3個NFT作品，首2個的NFT分別是《nobody gets me》及《The XXXX Is An NFT》則是公開發售，而《Hamsterz》則是非公開，他正計劃把《Hamsterz》NFT推出於公開市場，讓更多人認識。

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責任編輯：區祖飛

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