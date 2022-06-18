留一日給待在最佳位置的父親 一文盡看男裝型格腕錶

父親節跟母親節相比，就像首輪和二輪節目的比重，論矚目度、話題度和受歡迎程度，大家慣性選擇前者，難得父親識趣願意退而求其次，站在母親背後的最佳位置。也許，稱職的父親大多不多言，總是為一家人默默運行，猶如錶面上的3時、6時、9時和12時位置那樣，到時到候他會一人分飾水兵、後勤兵、運輸兵、伙頭兵等為全家做最大支柱，即使他本來身份已是母親大人的唯一大將軍。

那麼，要慶祝年度大將軍（家庭入面）的大節日，怎也要送他點點心意，讓他收到有「孩子懂我的」會心微笑吧。男士天生講究實際，讓他知道你尊重他便已足夠，一枚實用、款式長青、堅固耐用是基本條件，如加多點點心意更加好吧，也可讓他在兄弟友儕面前，不戴頭盔戴隻手錶便可以的「威」！

空中霸王

先聲明，是次空中霸王不是泛指在公園裏愛「車大炮」的伯伯級，而是每位男士都有過不同目的地的飛行夢想，只因有了家庭他才不再做隻無腳雀仔的獨行俠而已，今年適逢《壯志凌雲》續集推出叫好叫座，飛行腕錶系列更成熱捧款式，加上由湯告魯斯都加持過的AIR-KING系列推出新版，又或揀Zenith的Chronomaster Open系列（勞力士的Daytona也起用過Zenith出品的El Primero機芯），來孝敬家中的「君王」吧。

▲ AIR-KING系列腕錶：錶徑40毫米，精鋼錶殼，搭載3230型機芯，精鋼三格鏈節錶帶。（$57,400 ／Rolex）

▲ Chronomaster Open系列鏤空腕錶：錶徑39.5毫米，黑色啞光錶面，搭配兩個不同顏色的計時盤和半透明聚合物計時盤，搭載El Primero導柱輪自動計時機芯，金屬錶鏈。（$78,400／Zenith）

有膽色之士

近年錶面顏色愈來愈百花齊放，而且一枚擁有搶focus的顏色錶面更顯個人性格。作為錶王，百達翡麗另一厲害是帶領錶界昂然進入綠錶面潮流。萬年曆計時秒錶（ref.5270P-014）腕錶於 2011年面世，今年推出鉑金版。鉑金材質是最矜貴的金屬，同時也是最難處理的物料，加下寓意恆久長青的綠色，結合6項與計時秒功能相關的專利創新技術，真是送禮不二之選。

不過你我並非含鉑金鎖匙出生，也大可先買價格相宜的款式，到慢慢長大賺更多桶金後，才循序漸進逐年加碼買一枚錶王來送。

▲ 萬年曆計時秒錶（ref.5270P-014）腕錶：錶徑41毫米，綠漆錶盤，黑色漸變效果，鉑金時標，鉑金錶殼，搭載CH 29‑535 PS Q機芯，亮黑色方形鳞紋鱷鱼皮錶帶。（$1,519,300 ／Patek Philippe）

▲ Aquaracer Professional 300 Diver系列腕錶：錶徑41毫米，精鋼錶殼，啞光橙色錶盤，搭載Calibre 5自動機芯，精鋼三列式錶帶。（$26,350／TAG Heuer ）

刻在手上的錶印

無論是Tudor的1926系列，又或1985年的Pasha de Cartier系列，還是OMEGA的植根自星座系列的Globemaster腕錶，都會想起林子祥一首關於父親的經典流行曲《追憶》：「從前在那炎夏裏的暑假 跟我爸爸笑著行 沿途談談來日我的打算 首次跟他喝啖酒」，趁「親還在」一起時，留一個刻在手上的錶印，會更有意思吧。

▲ Globemaster系列 CO‑AXIAL MASTER CHRONOMETER 腕錶：錶徑39 毫米，太陽線紋打磨的藍色餡餅盆形 （pie-pan dial）錶面，18K Sedna金與精鋼錶殼，搭載8900機芯，藍色皮錶帶。（$74,700 ）

▲ Pasha de Cartier系列腕錶：錶徑41毫米，精鋼錶殼，深灰色錶盤，搭載自動上鏈機械機芯，金屬錶鏈／皮革錶帶 。（$55,500 ／Cartier）

▲ 1926系列腕錶：錶徑28毫米，精鋼錶殼，白色錶盤，搭載T601型機芯，啡色皮錶帶。（$13,500／Tudor）

查詢： Cartier（2805 2188）、Omega（2518 9878）、Patek Philippe（2522 0262）、Rolex（rolex.com）、Tag Heuer（2302 6888）、Tudor（2249 8833）、Zenith（2111 4126）