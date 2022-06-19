【疫下旅行】AirAsia宣布7月復航　香港至吉隆坡票價$988起

各國已準備就緒開關，隨着香港近期放寬入境限制，AirAsia將於7月3日起恢復香港至馬來西亞吉隆坡的定期航班服務，逢周日來回一班。如有計劃在暑假去旅行，不妨買定機票出遊。

根據官方資訊，7月3日起航班逢周日一班，由香港飛至吉隆坡。而從吉隆坡出發，旅客可以前往多個目的地，包括亞庇沙巴、檳城、峇里島、浮羅交怡、新加坡和布吉等。

允許免檢疫旅行

機票價錢方面，香港至吉隆坡直航單程連稅票價僅988元起，出行日期為2022年7月3日開始。連同早前恢復的馬尼拉至香港航班，機票現已開售，旅客可通過AirAsia官方網站或應用程式預訂。

馬來西亞於今年4月1日向所有旅客開放邊境，允許免檢疫旅行，並於5月1日進一步取消了所有強制性的出發前和抵達時測試，包括免除已完成接種疫苗的入境旅客提供保險證明的規定，代表已完成疫苗接種的旅客不需檢測及購買Covid-19保險。

部分接種疫苗或未接種疫苗的旅客，則必須在抵達後24小時內接受RTK-AG測試，並必須接受5天醫學隔離。

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作者：張頌婷

責任編輯：陳家昌

【原文：AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起】

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