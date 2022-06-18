【職場趨勢】新興員工福利「無限休假」　人力高層總結4指引助管理

全球疫情下，各大企業繼續面對勞動力短缺的挑戰。為求挽留人才，企業出盡辦法，甚至催生「無限休假」政策的員工福利。

據英國《金融時報》報道，華爾街大行自今年5月1日起開始實施靈活的假期制度，允許合夥人和董事總經理等最高級別員工，可按個人需要自由選擇放假時間，沒有固定的假期限額。

釐清目的細節 加入營運管理

Worldline Asia Pacific亞太區薪酬福利主管Connie Chua認同無限休假政策，是未來職場新趨勢。她續指，無限休假政策亦對千禧一代和Z世代員工別具吸引力，因為這些員工較嚮往靈活自由的工作模式，政策可令他們更容易控制自己的工作時間；但提醒，員工可能會視福利為理所當然而濫用，所以在制定政策時要小心。

Ramco Systems首席人力資源總監Rajiv R同意實施無限休假，有助企業節省向員工支付剩餘假期天數的薪酬；但亦憂慮，當人人都可隨心所欲地放假，放假就失去作為動力的誘因。

他解釋，當沒有明確假期指引和限制時，員工可能會對行使自己應有權利感到猶豫，如害怕放假會受到斥責。

因此，兩位專家總結出4招，讓有意推行無限休假政策的企業參考：

（1）釐清政策目的；

（2）明文規定政策細節；

（3）加入營運流程管理，以確保生產力不受影響；

（4）提出具體指引，列明員工在使用政策的預期標準。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：新興趨勢「無限休假」 人力高層總結4指引】

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