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【親子理財】理財教育從小開始　如何培養孩子金錢觀念？

個人增值 19:00 2022/06/19

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讀者吳小姐問有甚麼方法可以培養孩子的理財意識，令他們過上豐盛的人生？

這位家長的問題很好，很多時候我們以為等到成人了，有錢了才理財，其實已經有點遲。理財不等於投資，理財其實是包括了對待財富的觀念、運用財富的能力、處理財富的習慣、增值財富的方法等等的一個綜合概念及操作。最好的理財教育應該從小開始，從小就教導孩子正確的理財觀念。

學會克制購物 小孩終身受益

首先，最重要的是，我們要向孩子灌輸正確的金錢觀念，幫助他們跟金錢建立良好的關係。這一點很重要，很多時候，不能好好地駕馭金錢，是因為我們對它認識不足。有人認為金錢是萬惡之源，談錢色變，或者盡量避免討論。其實，正確的方法應該告訴小朋友，錢既不善也不惡，它只是工具，錢可以在我們正確的使用下，賺取更多的財富，為我們帶來更好的生活。但如果我們不去學習怎麼運用它，老是胡亂分配，我們可能會過上很糟糕的生活。

其次，對小朋友來說，討論理財有一個比較好的切入點，是跟他們說明，如何在有限的金錢下，合理運用，得到他們喜歡的玩具或學習用品。小朋友也是身處於他們的小小社會，不懂克制自己的想法，經常是看見別人有甚麼便想要甚麼。作為家長，要跟他們一起，判斷一下，甚麼是必要的、甚麼是想要的、甚麽是馬上需要的、甚麽是可以遲些得到的。跟小朋友分析後，在眾多需求中選擇很有必要的東西才去買。這樣小朋友可以從小學會根據有限的條件去做最好的選擇。這個技能都終身有益。

學猶太人理財 分配金錢功能

第三，猶太人有一點很值得我們學習，他們經常教育小朋友，拿到一分錢，就分成幾份，一份拿來幫助別人，一份儲蓄，一份是生活必需品用，最後一份才是剩下來可以盡情享受的。這做法跟我們平常看到的情況剛好相反，大多數人都覺得拿到一分錢，先盡情花費，買喜歡的東西，不然就去借。至於儲蓄或者幫人，那是有剩下的錢再做，不然就沒了這回事。殊不知，這樣的理財習慣，一旦形成，就很難有錢儲蓄下來。所謂「月光族」就是這樣來的。所以，猶太人反其道而行之，一開始就明確了錢的幾個功能，設立了幾個存錢罐，一拿到錢就預先分配，那麼在有限的範圍裏面盡情花錢，就避免了有時候無理性的花費。這樣教出來的小孩，永遠不擔心因入不敷支而受到生活壓迫之苦，高明！

最後，由於小朋友有不同的階段，理解和實踐能力有待慢慢提高。所以對於一個3至4歲的小朋友，可以先教會他們數的概念、物品分類、認識貨幣及了解物品交易的簡單概念。再大些，就可以教他們了解錢是如何來的，比如通過繪本故事，分享社會勞動與金錢來源的關係，以及分享一些使用金錢的正反面故事。當孩子上小學，就可以開始教導他們儲蓄零用錢，分配零用錢，並且可以開始簡單記賬，制定計劃。

小學高班至中學，可以開始閱讀報紙，了解金融有關新聞，認識投資的方式，甚至可以引導孩子做一些力所能及的勞動而獲得零用錢。

理財即是打理好人生，只要家長做個有心人，我們可以與孩子一同進步，過上成功快樂的理想生活。

 

【原文：親子理財首要建立金錢觀念

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撰文 : 鄭小婷 中原金融營業董事

欄名 : 知多啲

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