【消費優惠】荃灣廣場精選多款父親節餐飲及時尚優惠　同時加推6月消費贈券

新地旗下荃灣廣場6月推出一系列父親節餐飲及購物禮遇，包括餐飲美食、甜點輕食、影音器材、眼鏡飾品、精品及生活百貨等範疇，同時推出父親節限定賞及6月好賞消費。商場亦配合將於8月7日派發第二期政府消費券，即將於8月上旬推出過百萬獎賞及一系列活動。詳情請留意稍後公布。

在「父親節限定賞」優惠下，凡於6月18日及19日於餐飲食肆消費滿500元即賞Crostini咖啡1杯。

另外，「6月好賞消費」現已開鑼，會送出家居、時尚、餐飲及商場電子贈券。於潮流服飾或運動服裝商戶消費，滿1,000元送80元商場電子贈券（50元時尚生活電子贈券1張及30元餐飲贈券1張）；於任何商戶消費滿3,000元送150元商場電子贈券（100元家居布置電子贈券1張及50元時尚生活電子贈券1張）。

父親節限定賞詳情 日期：6月18日至6月19日 時間：上午10時至下午10時 地點：L3顧客服務中心 詳情：於餐飲食肆消費滿HK$500即賞你Crostini咖啡1杯

6月好賞消費詳情 日期：即日起至6月30日 時間：上午10時至下午10時 地點：L3顧客服務中心 詳情：於潮流服飾/ 運動服裝商戶消費滿1,000元送80元商場電子贈券

責任編輯：梁政琪

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