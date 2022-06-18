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【好去處】合味道紀念館香港開幕一周年　推出全新偵探解謎遊戲

精明消費 13:00 2022/06/18

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放假有咩活動？合味道紀念館進駐香港一周年，由即日起特別推出全新原創實景解密遊戲福爾摩「清」，邀請大家擔任醒目的日清偵探，破解一連串與日清食品有關的謎題。參加者凡購買一張或以上紀念館工作坊門票，即可加50元升級換購福爾摩「清」遊戲包一份，當中包括有遊戲簿、鉛筆，以及一套絕密遊戲指示卡。

解密遊戲福爾摩「清」故事背景源於合味道紀念館館長正籌備慶祝紀念館一周年的大日子裏，突然離奇失蹤。清仔、清妹為了找出真相，就號召各位參加者化身福爾摩「清」，在紀念館裏進行地氈式搜索，破解所有謎團，找出館長所收藏的秘密。

玩家在開始遊戲時需先核實身份，拍攝一張日清偵探員工證。總共5個解謎任務遍布全館，重點調查位置包括有杯麵牆、安藤百福創造力之旅、大杯麵及穀物麥片工作坊附近，極考大家的邏輯思考、數理推算、觀察力及分析力。如小朋友玩的話，部分更需要家長合力幫手解謎，非常適合親子遊。

紀念館中亦有3大打卡位，最吸睛是成功尋回館長後的那塊福爾摩「清」公仔板。完成各項解密遊戲後，玩家可拿起多塊搞鬼有趣的卡板打卡，更可換取限定的福爾摩「清」遊戲簿及紀念印章。

 

合味道紀念館香港
地址：尖沙咀廣東道33號中港城2樓26-35號舖

    點擊圖片放大
    +2

 

作者：黃依情

責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：合味道紀念館香港開幕一周年 推出全新偵探解謎遊戲

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