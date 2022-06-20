【消費優惠】豐澤指定信用卡買滿$1,500減$80　adidas網店指定鞋款買2對額外6折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.豐澤：指定信用卡買滿1,500元即減80元

想買大型家電？由6月17日至10月14日，逢星期五早上10時起，憑香港及澳門World Mastercard或World Elite Mastercard信用卡於豐澤App或網店簽賬滿1,500元，可享即減80元優惠，每星期名額有限，先到先得。

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2. adidas：網店指定減價鞋款買2對額外6折

又到買鞋好機會，對Adidas有興趣的朋友要記得上官網，現時adidas正做優惠，指指定減價鞋款購買2對額外6折，購買3對或以上再額外5折，快啲叫埋朋友一齊買啦！

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3.聖安娜：買滿25元送蛋糕卷優惠券



聖安娜餅屋推出消費日日賞優惠，由即日起至6月29日，於全線聖安娜分店購物滿25元，即可獲日式毛巾蛋糕卷21元/3件優惠券一張。

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撰文：hket小編

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