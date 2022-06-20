  • 29°C
香港時間 : 2022620日 (週一) 07:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】豐澤指定信用卡買滿$1,500減$80　adidas網店指定鞋款買2對額外6折

精明消費 07:00 2022/06/20

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.豐澤：指定信用卡買滿1,500元即減80元

想買大型家電？由6月17日至10月14日，逢星期五早上10時起，憑香港及澳門World Mastercard或World Elite Mastercard信用卡於豐澤App或網店簽賬滿1,500元，可享即減80元優惠，每星期名額有限，先到先得。

    點擊圖片放大

2. adidas：網店指定減價鞋款買2對額外6折

又到買鞋好機會，對Adidas有興趣的朋友要記得上官網，現時adidas正做優惠，指指定減價鞋款購買2對額外6折，購買3對或以上再額外5折，快啲叫埋朋友一齊買啦！

    點擊圖片放大

3.聖安娜：買滿25元送蛋糕卷優惠券

聖安娜餅屋推出消費日日賞優惠，由即日起至6月29日，於全線聖安娜分店購物滿25元，即可獲日式毛巾蛋糕卷21元/3件優惠券一張。

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】点点綠網店快閃純杏仁粉$103　123 by ELLA父親節優惠網店88折
2022/06/16
【消費優惠】点点綠網店快閃純杏仁粉$103　123 by ELLA父親節優惠網店88折
今日優惠精選 - 【消費優惠】Crostini下午5點半後第二客意粉半價　7-Eleven買台式飯糰送維他冷泡無糖茶
2022/06/15
【消費優惠】Crostini下午5點半後第二客意粉半價　7-Eleven買台式飯糰送維他冷泡無糖茶
今日優惠精選 - 【消費優惠】鴻福堂打卡即享透心涼特飲買1送1　Pizza-Box網上訂購滿$200送卡邦尼雞扒意粉
2022/06/14
【消費優惠】鴻福堂打卡即享透心涼特飲買1送1　Pizza-Box網上訂購滿$200送卡邦尼雞扒意粉
今日優惠精選 - 【消費優惠】惠康買滿$150即送$30現金優惠券　衛訊精選藍牙喇叭快閃8折
2022/06/13
【消費優惠】惠康買滿$150即送$30現金優惠券　衛訊精選藍牙喇叭快閃8折
今日優惠精選 - 【消費優惠】元朗廣場EPS消費滿$600送$50超市現金券　OK便利店GODIVA冰凍甜點杯$100/4件
2022/06/10
【消費優惠】元朗廣場EPS消費滿$600送$50超市現金券　OK便利店GODIVA冰凍甜點杯$100/4件
AR 蛋糕 興趣 餐廳 肺炎 信用卡 疫情 全球大流行 新冠肺炎

下一篇文章

【疫下旅行】AirAsia宣布7月復航　香港至吉隆坡票價$988起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】海港飲食堂食／外賣優惠　北海道松葉蟹＋燒鵝皇半隻$498
【消費優惠】海港飲食堂食／外賣優惠　北海道松葉蟹＋燒鵝皇半隻$498
【好去處】合味道紀念館香港開幕一周年　推出全新偵探解謎遊戲
【好去處】合味道紀念館香港開幕一周年　推出全新偵探解謎遊戲
【疫下旅行】AirAsia宣布7月復航　香港至吉隆坡票價$988起
【疫下旅行】AirAsia宣布7月復航　香港至吉隆坡票價$988起
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【八達通消費券】尾數1,000蚊未收到？　只要喺呢日用完$4,000就得
【八達通消費券】尾數1,000蚊未收到？　只要喺呢日用完$4,000就得
唔使會籍都玩到高爾夫球？5大平民之選的高爾夫球場
唔使會籍都玩到高爾夫球？5大平民之選的高爾夫球場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款