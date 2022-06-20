【消費優惠】牛摩罐裝啤酒放題 期間限定每位29元 精明消費 09:00 2022/06/20 分享： 分享： 爸爸最愛飲啤酒？呢個父親節當然要去牛摩+，由6月17日起至6月26日特別推出SUNTORY罐裝啤酒暢飲放題，SUNTORY 330ML放題只需29一位、SUNTORY 330ML + 日本生啤放題39元一位，畀大家享受同爸爸無限飲的快樂。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】東涌全新園林度假Resort 7,950元起入住極罕豪華私人泳池房 2022/06/19 【好去處】東涌全新園林度假Resort 7,950元起入住極罕豪華私人泳池房 【疫下旅行】AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起 2022/06/19 【疫下旅行】AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起 【好去處】合味道紀念館香港開幕一周年 推出全新偵探解謎遊戲 2022/06/18 【好去處】合味道紀念館香港開幕一周年 推出全新偵探解謎遊戲 【好去處】西九文化區7月齊集本地音樂人 逢周六晚多場免費現場演出 2022/06/18 【好去處】西九文化區7月齊集本地音樂人 逢周六晚多場免費現場演出 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月17日） 2022/06/17 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月17日） 放題 日本 香港 啤酒 香港經濟日報 經濟 美食 牛 著數優惠