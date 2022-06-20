【消費優惠】牛摩罐裝啤酒放題　 期間限定每位29元

爸爸最愛飲啤酒？呢個父親節當然要去牛摩+，由6月17日起至6月26日特別推出SUNTORY罐裝啤酒暢飲放題，SUNTORY 330ML放題只需29一位、SUNTORY 330ML + 日本生啤放題39元一位，畀大家享受同爸爸無限飲的快樂。

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撰文：hket小編

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