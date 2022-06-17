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【消費優惠】東薈城名店倉會員計劃升級　享6大禮遇　東涌酒店獨家餐飲折扣

個人增值 15:27 2022/06/17

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隨着疫情放緩，不少商場都推出優惠。東薈城名店倉CLUB CG會員計劃由即日起全面升級，透過TAIKOO+流動應用程式，登記成為CLUB CG會員享「六大尊屬禮遇」，包括500迎新積分、生日月份消費雙倍積分、額外1小時免費泊車、全年商戶折上折優惠等，更可享東涌最新酒店香港銀樾美憬閣精選酒店餐廳FRESH獨家9折餐飲折扣。

即日起至7月10日期間，顧客以電子貨幣單一消費滿2,000元，並經TAIKOO+流動應用程式上傳消費單據成為CLUB CG會員，即賞60元指定餐飲商戶現金券。此外，會員經TAIKOO+流動應用程式上傳的首5張滿100元單據，每張更可獲贈額外100積分，每位會員於推廣活動期間最多可享額外積分5次，最多共可額外獲得高達500積分。連同500迎新積分，共賺取高達1,000積分獎賞。

即日起至7月10日期間，經TAIKOO+上傳消費單據並成功升級成為CLUB CG會員即享「限時升級禮遇」。限時禮遇如下 ：

獎賞一：60元指定餐飲商戶現金券

於東薈城名店倉內指定商戶以電子貨幣單一消費滿2,000元或以上，並經TAIKOO+流動應用程式於消費日起計14 天內（包括消費當日）以 準 會員身份上傳有效單據，成為CLUB CG會員，即賞60元指定餐飲商戶現金券，數量有限，先到先得。

獎賞二：額外高達500 CLUB CG積分

會員於東薈城名店倉內的指定商戶以電子貨幣單一消費滿100元或以上，並經TAIKOO+流動應用程式於消費日起計14天內（包括消費當日）上傳有效單據，一經批核可獲額外100積分。每位會員最多可享額外積分5次，最多共可額外獲得高達500積分。

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責任編輯：區祖飛

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欄名 : 消費錦囊

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