【好去處】昂坪360推「360°元宇宙初體驗」　設工作坊製作NFT、來回標準纜車門票75折　

元宇宙浪潮席捲全球，昂坪360於今個夏季推出「360°元宇宙初體驗」，讓市民360°初探元宇宙（Metaverse）「虛實」，遊走真實與虛擬世界間。活動設有NFT工作坊，讓市民可體驗區塊鏈（blockchain）科技，製作自己專屬的第一個NFT。活動期間，購買來回纜車（標準車廂）門票更可享75折優惠。

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昂坪360與初創公司MMMeta及旗下品牌「Block177」 合作，讓市民可到訪元宇宙虛擬世界Voxels 建構的「元宇宙萬物公司Block177」，公司貨品種類包羅萬有，預計至年底有過千商戶進駐。只要透過掃描二維碼（QR Code）進入萬物公司點選心水產品或服務，便可即時進行綫上訂購。

另外，6月18日至7月24日期間，持有效纜車車票的賓客可參加「NFT尋寶遊戲」，只要在市集内找出3個NFT打卡熱點，並以以手機掃描全部QR Code集齊電子印章，即可獲紀念襟章乙套；而成功在元宇宙完成小遊戲的賓客，亦可在5間指定店舖換領昂坪360精美文件夾乙個。另外，於元宇宙尋找到虛擬導賞員Ivan，並根據指示於指定時間及地點與真人會面，更可獲發紀念品。

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活動期間，昂坪360亦會逢周末及公眾假期（7月9日及16日除外）舉辦「我的第一個NFT工作坊」，讓市民可親自製作專屬NFT。持有小童纜車車票並於「NFT尋寶遊戲」 成功掃描3個QR Code的賓客即可免費參加「我的第一個NFT工作坊」， 作品經過數碼化後，便會製作成為「我的第一個NFT」；活動期間所創作的 NFT可免費上載至NFT平台Artzioneer，每日首100位賓客更可即場印製個人化紀念Tote Bag一個。

活動所製作的NFT上載至NFT平台Artzioneer後，更可作公開發售，創作者亦可以100元回購自己的NFT，所有銷售NFT獲得的收益，扣除平台收費後，將全數捐予香港盲人輔導會。

責任編輯：李瑩

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