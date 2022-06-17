電訊盈科（00008）淡出東南亞IT業務所為何事？背後原因是這個......

美國通脹持續上升，令聯儲局都要打倒昨日的我，一舉加息四分三厘，更表明要將通脹遏低至百分二。大幅加息意味著經濟活動勢必收縮，更有機會禍延全球經濟。

電訊盈科售方案業務予聯想套48億

就在美國加息前夕，一向被指「做deal叻過做生意」的電訊盈科 （00008） 主席李澤楷，突然宣佈與中國的聯想集團 （00992） 達成協議，將電盈旗下的企業方案業務的部分股權，出售予聯想。電盈從交易當中套現48億港元。公司表明相關款項會用作拓展高增長項目如金融科技，以及償還債務等用途。

今次交易公布後，外界對交易的評價似乎偏向負面。當中不才分析員更中明言不明白聯想接手相關業務的原因，但另一方面分析員也對電盈並無表明將交易所得用作派發特別股息感到失望，亦有評論指電盈開始鋪路撤出企業方案業務，專注旗下的媒體業務。

出售東南亞業務早有先兆

薑餅人跟進電盈的新聞多年，一直認為留在電盈內的業務都會面對被拆骨或放售的可能。今次交易中，電盈出讓近年大力催谷的東南亞企業方案業務的八成股權予聯想，意義最為重大。

東南亞市場是電盈在前任集團董事總經理施立偉任內得意之作，因為他一直強調電盈要力拓香港以外的市場，故此上任不久便大力在區內發展相關業務，更在菲律賓、馬來西亞及新加坡設有據點，更曾收購新加坡一家同業壯大業務。公司更成功取得新加坡、泰國及台灣的政府合約，勢頭甚佳。

不過，公司去年中出售原本隸屬於企業方案業務的數據中心業務，已為今天的局面埋下饋線。加上去年下半年，原電盈企業方案話事人離任，換來了來自港鐵 （00066） 的高層，加上施立偉的離任，更加快了電盈處置企業方案業務的步伐。

保留實力發展媒體業務

事實上，電盈本身除香港電訊 （06823） 獲穩定盈利外，媒體及企業方案業務均不曾獲厚利，且需要大筆資金拓展業務。電盈旗下黃Viu及MakerVille已在在需財，企業方案業務若要進一步拓展，沒錢沒人也不成事。結果，電盈選擇了退出後者，保留實力發展媒體業務。

對電盈集團有認識的投資者，都知道企業方案業務其實自電盈成立之初已存在，當時是把前香港電訊的商企電貿業務，及其在中國投資的優創（據稱溫家寶兒子有份創立）合併為電訊盈科企業方案。該業務在香港取得多項政府合約，包括你我都有用的智能身份證及護照，以及正在籌建中的積金易平台，都出自電盈企業方案。

外界認為，今次電盈仍持有香港企業方案業務的八成股權，相信是要履行政府項目的要求。