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【投資分析】聯儲局加息步代加快「軟着陸」難度增　瑞銀將標指今年底目標下調至3,900點

個人增值 16:57 2022/06/17

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聯儲局日前公布加息75個基點，聯邦基金目標區間上調至1.5至1.75厘，並暗示7月可能繼續加快縮表的步伐。瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室表示，將繼續青睞價值型多於成長型投資，但近期發生的事件確實增加了聯儲局實現「軟著陸」的難度。

美國10年期國債收益率本周初邁向3.5%，顯示市場已向聯儲局發出它已失去太多抗通脹可靠性的信號，而聯儲局迅速加息75個基點，顯示在經濟衰退風險增加的情況下，它希望重新贏得市場信任。

瑞銀相信，聯儲局的鷹派態度將會一直持續至通脹放緩，而通脹的頑固性和聯儲局的反應轉變，推高了市場對終端利率的預期，最新略低於4厘。雖然聯儲局實際上不需要一直加息至4厘，但若真的這樣做的風險增加，經濟衰退的風險也隨之上升。

調低標指目標點位

該行預期，美國10年期國債收益率在12月升至3.25%，並不排除年末前突破此水平的可能性。由於收益率上升、信貸利差擴大和股市回撤，金融狀況收緊可能對產出造成壓力。房貸利率已升至2009年以來的高點，並正在導致房地產市場冷卻。美國經濟指標表明增長勢頭正在減弱：亞特蘭大聯儲對二季度實際經濟增長（年化）預測從5月中的2.5%，降至最新的0%。

在此背景下，股市年內上行的空間有所縮小。該行因而下調標指今年末目標至3,900點，明年盈利預測下調2%至每股235美元，遠期市盈率測從17.9倍降至16.6倍。

 

責任編輯：陳玉蓮

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