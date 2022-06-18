【健康養生】洋葱功效有多神奇？　逐層揭開洋葱強大營養價值真相

一直流傳，切開的洋葱有助抗流感，近兩年新冠肺炎肆虐，確有人把一個切開的洋葱放在窗台，指細菌病毒就會依附在洋葱表面上，形成保護網，減少細菌病毒進入室內。



洋蔥強大的營養價值

以上說法仍未獲得實證有效，倒不如說說洋葱的營養價值。美國癌症研究協會醫學雜誌《癌症預防研究》在2015年刊登一項研究指出，洋葱等葱類蔬菜所含的有機硫化物，可減少胃腸道癌症的發生。洋葱的另一特別成分是槲皮素，屬類黃酮化合物，具有強大的抗氧化力，有抑菌功效，並能保持血管彈性，對心血管有裨益。



美國康奈爾大學曾發表研究報告，發現較辛辣的洋葱含有更多的類黃酮。研究人員指出，洋葱是人類飲食中最豐富的類黃酮來源之一，不僅具抗癌作用，還有抗菌、抗病毒、抗過敏和抗發炎的效果。



增腸道蠕動減少便秘

法國一項以女性為對象的研究項目，指那些攝取較多洋葱和大蒜的女性，其罹患乳癌的機率較低。洋葱的防癌功效來自於它富含的硒元素和槲皮素，硒是一種抗氧化劑，能刺激人體免疫反應，從而抑制癌細胞的分裂和生長，同時還可降低致癌物的毒性。而槲皮素則能抑制致癌細胞活性，阻止癌細胞生長，研究指常吃洋葱比不吃的人患上胃癌的機率少25%。



洋葱的硫磺成分在大腸與蛋白質，或與腸內的細菌結合，會形成硫化氫，能促進腸蠕動。豐富的可溶性食物纖維能刺激腸道，增加腸道蠕動；而寡糖也能抑制腸內壞菌增殖，有效改善女生常見的便秘症狀。



冷藏後更多維他命C

市面上的洋葱主要分為黃、紫、白3種顏色，各色洋葱的營養素、味道也不盡相同。洋葱所含有維他命A、維他命B群、維他命C、鉀、鐵、鈣、鋅、硒等礦物質，都是對健康有益的抗氧化營養素。與味道溫和的白洋葱相比，較辛辣的紫皮洋葱和黃皮洋葱的抗氧化效果更好。



數月前因新冠疫情升溫，市民紛紛搶購蔬菜、糧食，不少人便轉向雪藏蔬菜入手。香港人較少購買雪藏蔬菜，認為營養價值不及新鮮貨。但英國廣播公司BBC曾對新鮮蔬果和雪藏蔬果做了測試，發現冷藏過的洋葱、豌豆、羽衣甘藍含有更多維他命C，因為冷凍可以讓植物暫停氧化，而氧化是蔬果採收後逐漸變黃的原因之一。



生食較能保持完整營養

洋葱要存放在通風良好的地方，勿被陽光照射到。而味道較辛辣的黃洋葱，比味道較甜的白洋葱能保留更長的時間，因為產生辛辣味的有機硫化物也是天然防腐劑。



洋葱是一種多面食材，可生食可烹調放湯，它富含的有機硫化物等抗氧化成分在加熱時會流失，生食涼拌可獲得較完整的營養，只是味道較辛辣刺激，腸胃虛弱的人吃了容易胃痛。烹煮過的洋葱仍保持一定分量的硫化物，減低了辛辣感的同時，不必擔心攝取不到營養。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：逐層揭開 洋葱營養價值真相（收費文章）】

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