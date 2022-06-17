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【消費優惠】榮華父親節優惠　全綫產品8折

精明消費 10:30 2022/06/17

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由6月17日至19日，榮華推出父親節優惠，全綫分店產品以8折發售。優惠不適用於所有券類、月餅、預訂囍餅、特價臘腸/臘味、口罩系列產品及各網上預訂平台產品/網上電子券。

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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