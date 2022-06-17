【消費優惠】榮華父親節優惠 全綫產品8折 精明消費 10:30 2022/06/17 分享： 分享： 由6月17日至19日，榮華推出父親節優惠，全綫分店產品以8折發售。優惠不適用於所有券類、月餅、預訂囍餅、特價臘腸/臘味、口罩系列產品及各網上預訂平台產品/網上電子券。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【1萬元消費券】BoC Pay推100元「轉會現金賞」 低至3折於友和搶購iPhone 13 今日 【1萬元消費券】BoC Pay推100元「轉會現金賞」 低至3折於友和搶購iPhone 13 【消費優惠】大家樂網店父親節優惠 訂購2人餐滿$140即減$20 今日 【消費優惠】大家樂網店父親節優惠 訂購2人餐滿$140即減$20 【消費優惠】牛角燒肉放題$228起 CheckCheckCin父親節即調飲品買1送1 今日 【消費優惠】牛角燒肉放題$228起 CheckCheckCin父親節即調飲品買1送1 【銀行優惠】大新銀行推出競猜恒指有獎遊戲 估中贏萬元禮品卡及3年證券買賣免佣（附詳情） 2022/06/16 【銀行優惠】大新銀行推出競猜恒指有獎遊戲 估中贏萬元禮品卡及3年證券買賣免佣（附詳情） 【1萬元消費券】WeChat Pay HK「加強版」加碼賞 享高達130元獎賞 2022/06/16 【1萬元消費券】WeChat Pay HK「加強版」加碼賞 享高達130元獎賞 網上購物 網購平台 著數優惠 產品 月餅 父親節 大家樂