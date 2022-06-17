【消費優惠】大家樂網店父親節優惠 訂購2人餐滿$140即減$20 精明消費 09:00 2022/06/17 分享： 分享： 即日起至6月20日，於大家樂網店eatCDC.com 訂購任何二人餐滿140元，即享20元折扣優惠。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】牛角燒肉放題$228起 CheckCheckCin父親節即調飲品買1送1 今日 【消費優惠】牛角燒肉放題$228起 CheckCheckCin父親節即調飲品買1送1 【銀行優惠】大新銀行推出競猜恒指有獎遊戲 估中贏萬元禮品卡及3年證券買賣免佣（附詳情） 2022/06/16 【銀行優惠】大新銀行推出競猜恒指有獎遊戲 估中贏萬元禮品卡及3年證券買賣免佣（附詳情） 【1萬元消費券】WeChat Pay HK「加強版」加碼賞 享高達130元獎賞 2022/06/16 【1萬元消費券】WeChat Pay HK「加強版」加碼賞 享高達130元獎賞 【消費優惠】HOME+「環球雪糕祭」低至半價優惠 指定信用卡用優惠碼減38元（附購買連結） 2022/06/16 【消費優惠】HOME+「環球雪糕祭」低至半價優惠 指定信用卡用優惠碼減38元（附購買連結） 【消費優惠】時代廣場展銷集 名牌服飾1折起 2022/06/16 【消費優惠】時代廣場展銷集 名牌服飾1折起 著數優惠 大家樂 父親節