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【消費優惠】牛角燒肉放題$228起　CheckCheckCin父親節即調飲品買1送1

精明消費 07:00 2022/06/17

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.牛角：燒肉放題$228起

牛角推出燒肉放題優惠，星期一至四「早割/夜割」優惠，每位低至228元起 （屯門店每位低至238元）；星期五、六、日及公眾假期「早割/夜割」優惠，每位低至248元起 （屯門店每位低至268元）。

    點擊圖片放大


「食べ飲み放題」餐目詳情：

香港仔店、筲箕灣形薈店、新蒲崗Mikiki店、奧海城及深水埗V Walk
屯門市廣場店：

牛角 <食べ放題>指定店舖：
- 香港仔中心店
- 筲箕灣形薈店
- 新蒲崗Mikiki店
- 西九龍奧海城店
- 深水埗VWalk店
- 屯門市廣場店

牛角店舖地址

2.CheckCheckCin：父親節即調飲品買1送1

6月16至19日期間，CheckCheckCin推父親節優惠，即調飲品買一送一。優惠只限同款口味的即調飲品，數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

分店地址：

  • 上環蘇杭街4-6號啟豐大廈地下
  • 銅鑼灣告士打道311號皇室堡地下G14號舖
  • 東區太古城道18號太古城中心1樓L109舖
  • 尖沙咀梳士巴利道3號星光行2樓L216櫃位

3. 明星海鮮酒家：堂食西澳洲龍蝦伊麵188元

明星海鮮酒家推出優惠，上湯焗西澳洲龍蝦 （送伊麵），選用鮮活西澳龍蝦，原價288元/隻（約1斤），現在晚飯堂食可享優惠價188元/隻（約1斤）。父親節期間優惠照常供應。

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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