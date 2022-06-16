【1萬元消費券】WeChat Pay HK「加強版」加碼賞　享高達130元獎賞

WeChat Pay HK今日宣布，將會於第二階段消費券推出「加強版」消費券加碼賞，包含5大活動優惠，其中會增設外賣餐飲電子現金券，亦聯同各大金融機構推出信用卡獎賞等。另外，亦與新鴻基地產及信和集團旗下8大商場合作推出「消費祭四重賞」等等。

【WeChat Pay HK夥8間商場合作推獎賞 新客戶輸入迎新碼獲贈50元電子現金券：按此】

活動一、加碼賞享高達130元獎賞 扭蛋抽奬100%中奬

即日起至8月6日期間，任何用戶進入WeChat Pay HK內的「政府消費券」頁面，即可獲贈30元加碼消費券及1次抽獎機會。用戶成功選用WeChat Pay HK登記2022年第二階段消費券後，可再獲贈4次抽獎機會。扭蛋抽獎100%中奬，最高可抽88元WeChat Pay HK加碼消費券，亦有3元至10元不等的WeChat Pay HK加碼消費券，以及10元至50元的商戶專屬電子現金券。

活動二、富融全新用戶額外享高達500元獎賞

WeChat Pay HK也聯同富融銀行Fusion Bank推出額外獎賞。任何用戶於6月23日至8月6日期間，首次於WeChat Pay HK成功綁定富融銀行個人賬戶，可獲額外200元加碼消費券以及額外200 WeFun回贈（可以1兌1形式兌換現金，1WeFun = 1元）。現有已於WeChat Pay HK成功綁定富融個人帳戶的用戶，則有機會獲額外30元「加碼消費券」。名額有限，先到先得。

另外，富融用戶平日使用WeChat Pay HK消費，不論是否使用消費券，都可以同時賺取消費金額8%的WeFun回贈，每位用戶於推廣期內透過WeChat Pay HK消費可以賺取上限100 WeFun回贈。

活動三、夥8大商場推出「消費祭四重賞」

WeChat Pay HK與新鴻基地產及信和集團旗下8大商場合作，推出「消費祭四重賞」。由6月18日至7月10日期間逢周末及公眾假期，8間參與商場包括觀塘apm、西九龍奧海城、沙田新城市廣場、將軍澳中心、荃灣荃新天地、屯門市廣場、屯門 V city及元朗 YOHO MALL形點，將設置主題推廣攤位推廣「消費祭四重賞」，為WeChat Pay HK用戶精心打造四重獎賞。

活動四、WeChat Pay HK全新用戶更享額外50元商場指定商戶電子現金券

即日起至7月31日期間，WeChat Pay HK全新用戶只要在WeChat Pay HK輸入指定商場迎新碼，即賞價值50元商場指定商戶電子現金券，涵蓋時尚服飾、生活消閒、親子玩樂以及零售美食等各類型商戶。

活動五、「日行一善」慈善活動 捐贈最高300萬元予受惠機構

WeChat Pay HK及騰訊基金升級推出惠及更多社群的「日行一善」慈善活動。除了去年的受惠機構「惜食堂」之外，亦加入2家受惠機構「香港單親協會」及「鄰舍輔導會」，讓更多需要援助的人士可受惠。

由即日起至12月31日期間，所有用戶每日以WeChat Pay HK完成首筆消費，無論該交易是否使用政府消費券，均可得到一個公益印花並可於當日捐贈，消費同時行善。活動結束後，由騰訊基金會根據公益印花的捐贈總數量捐贈等額善款予受惠機構，最高達300萬元，帶動創新公益與消費結合模式惠及本地社群。

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責任編輯：區祖飛

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