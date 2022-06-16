【職場機遇】香港故宮夥太古地產推雙城青年交流計劃　提供學習及實習機會予京港大學生

香港故宮文化博物館（香港故宮）與太古地產 （01972） 宣布，攜手推出「雙城青年文化人才交流計劃」，藉為期兩年的交流計劃培育北京和香港兩地的新一代文化人才。「雙城青年文化人才交流計劃」為期兩年，將於2022年下旬正式啓動，銳意成為京港兩地青年的文化交流平台。計劃將提供線上線下混合模式的學習活動，內容涵蓋藝術文化的基礎學習、創新思維及跨界才能等訓練，還包括工作實習機會，歡迎來自香港和北京修讀任何學科的大學生報名參加。

項目首年將有來自香港和北京最多80位大學生（每個城市約40位）參與為期4個月的綫上交流之旅，兩地參加者將透過為是次計劃特設的虛擬遊戲平台學習，藉參與綫上綫下任務互相交流。為豐富參加者的學習體驗，計劃亦將邀請多位文化藝術行業領袖和學者舉辦網上研討會和工作坊，讓青年與業界前輩交流討論。於首年表現優秀的參加者將有機會優先晉身第二年舉行的實地考察及工作實習。

項目第二年即2023年，將挑選最多16位京港大學生（每個城市8位）參與為期兩個月的暑期計劃，參加者將到訪北京和香港，參加實地考察、講座和工作坊。項目亦包括為期三個星期於香港首屈一指的藝術文化機構或公司進行實習。

太古地產行政總裁彭國邦先生表示，期望今次合作有助提升香港作為文化中心的地位，同時培育新一代傑出文化領袖。

香港故宮文化博物館館長吳志華博士表示，推動中華文化傳承是香港故宮的立館理念，「雙城青年文化人才交流計劃」內容涵蓋傳統藝術文化和創新科技知識，期望為京港兩地培育明日文化領袖，為兩地的文化發展帶來積極、長遠的影響。

更多有關「雙城青年文化人才交流計劃」詳情，將於8月中旬在香港故宮網頁公布，報名詳情將於今年稍後時間公布。

責任編輯：李瑩

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