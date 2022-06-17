【1萬元消費券】BoC Pay推100元「轉會現金賞」　低至3折於友和搶購iPhone 13

第二階段政府消費券將於8月7日起派發，中銀香港 （02388） 公布，市民登記使用BoC Pay領取消費券，可獲「轉會現金賞」，同時BoC Pay夥拍友和YOHO （02347） 加碼推出「勁賞．友得搶」 消費券優惠。

中銀香港指，市民登記使用BoC Pay領取消費券，可賺取100元「轉會現金賞」。而由即日起至6月30日，新客戶下載及以BoC Pay綁定帳戶或中銀銀聯信用卡，可再獲額外68元迎新獎賞。此外，客戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，即可獲20元推薦獎賞。推薦愈多，獎賞愈多。

通過BoC Pay使用消費券，更可享總值超過15,000元商戶優惠，包括麥當勞、屈臣氏、星巴克、美心西餅、東海堂、實惠、馬拉松、中石化、OpenRice、YOHO友和及Ztore士多等實體及網上商戶，涵蓋衣、食、住、行各個範疇。

同時，BoC Pay夥拍友和YOHO （02347） 加碼推出「勁賞．友得搶」 消費券優惠，通過BoC Pay使用消費券，更可以低至3折價格，在友和購買蘋果iPhone 13、索尼PlayStation 5及任天堂Nintendo Switch遊戲主機等人氣電子產品。

▼ 點擊圖片放大

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App