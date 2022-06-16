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【消費優惠】HOME+「環球雪糕祭」低至半價優惠　指定信用卡用優惠碼減38元（附購買連結）

個人增值 15:20 2022/06/16

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夏天將至，不少人都會出外感受陽光與海灘，不過亦有朋友想留在家中享受涼快。網購平台HOME+推出「環球雪糕祭」，由即日起至6月30日多款口味雪糕低至半價優惠。只要消費滿350元即可免運費直送上門，恒生信用卡用戶買滿598元，更可使用優惠碼「HASEONLINE」結帳即減38元。

HOME+有多款人氣口味雪糕，包括韓國「HBAF」首度推出的蜂蜜牛油杏仁甜筒丶老虎堂全新口味抺茶波霸珍珠奶茶雪條，以及主打低熱量的樂天Ghana無糖朱古力雪糕批。

下周推Häagen-Dazs 雪糕批加購優惠

另外，多個經典人氣雪糕品牌享2件價優惠，當中包括Dreyer’s 皇牌口味800毫升家庭裝雪糕80元2件，日本樂天迷你雪見大福家庭裝88元2件。現購買指定零食甜品滿150元，即可以超抵價35元加購Dreyer’sREAL DELIGHT雪條4枝裝，下星期更會推出Häagen-Dazs雪糕批3支裝加購優惠，更多詳情可留意HOME+網站。

早前推出香港寬頻xHOME+優惠將會延期，只要於2022年6月30日前購買HOME+2,400元電子現金券，便會送指定24個月香港寬頻家居寬頻服務計劃及額外2張100元HOME+電子優惠券。

精選產品 折實價 原價 購買連結
Häagen-Dazs 抹茶杏仁脆皮雪糕批3支裝 70元 89.9元 按此
DREYER'S® REAL DELIGHT™ 芒果熱 情果乳酪條4件裝 80元2件 59.9元 按此
日本樂天迷你雪見大福家庭裝（朱古力）（30毫升x9） 80元2件 52.9元 按此
小島屋x立頓奶茶雪糕家庭裝（100毫升x2杯裝） 90元2件 79.9元 按此

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 消費錦囊

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