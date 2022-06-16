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【Tesla保險費用】點解Tesla車保特別貴？6大原因有望降保費

博客 14:41 2022/06/16

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電動車Tesla近年逐漸「俘虜」本地車主，加上電動車「一換一」計劃更令路面上Tesla愈來愈多。不過，Tesla車保保費較汽油車昂貴，一直是不少車主的痛點，究竟坊間有沒有車保計劃較Liberty利寶國際便宜？未來Tesla保費會否下跌？

香港汽車保險的種類

先談談香港汽車保險種類，主要分為第三者責任保險（三保）及綜合保險（全保）。根據《汽車保險（第三者風險）條例》規定，任何人在香港路上使用汽車，都須為該汽車購買「三保」，保障同車的乘客、路人等第三者，但一般不保司機損傷及自己車輛的損毀。假如只是購買了「三保」，汽車出了意外而損壞，車主或司機要自行承擔費用。

「全保」保障範圍則更廣，除了包括「三保」，還包括保障汽車損毀、車主或司機醫療費用等，保費自然較「三保」昂貴。視乎不同「全保」的條款，部分保險公司會提供更多保障範圍，並有機會反映在保費。

影響車保保費的因素

保費會根據年齡、職業、駕駛經驗、索償和交通違規等紀錄，以及所選擇的保單類型、車輛型號和估值等一系列因素來釐定。
汽車保險還有一項特點，便是設有無索償折扣（NCD）。假如期內沒有索償，下次續保時便享有折扣，每間保險公司的折扣率不同，無索償的累積年數愈高，續保折扣愈大，一般介乎20%至60%。舉例來說，假設期內一直沒有索償，首年續保的NCD是20%，第5年續保的NCD是60%。

Tesla車保保費貴平均逾倍

利寶國際保險是Tesla香港的指定合作夥伴，亦即官方保險。以Tesla Model 3為例，利寶Tesla「全保」一般超過1萬港元。再看看保監局2020年數據，全港車輛（包括私家車、貨車、的士）平均保費僅5,056元，意味Tesla官方「全保」貴平均逾倍。

市場上自然不止利寶一家，亦有其他保險公司提供Tesla「全保」，例如大新保險去年起亦為Tesla推出「三保」及「全保」。

不過，由於釐定車保保費因素太多，加上很多時候保險公司及經紀定價透明度低，難以比較保費。參考以下車主個案，他於今年初為Tesla Model 3投保詢價，利寶「全保」報價約1萬元，蘇黎世（Zurich）「全保」則為逾2.6萬元，兩者可以相差超過一倍，而有些保險公司拒絕向經紀出價（即不接受投保）。

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Telsa車保保費貴的原因

至於為何Tesla車保保費寧舍貴？甚至保險公司拒絕出報價？以下有兩大原因：

1. 維修費昂貴。Tesla本身造價昂貴，加上非原廠零件選擇有限或欠缺，原廠零件需要從美國外運到香港，增加成本，維修亦需要到Tesla指定服務中心及授權車身維修中心，並非所有街邊車房懂得維修，缺乏競爭，價格自然居高不下。最後，Tesla部分Model車身採用鋁合金製造的一體化車殻，意味即使輕微碰撞，都有機會更換整個車殼。

2. 電動車起步時的加速較傳統汽油車為快得多，香港人起初不習慣駕駛電動車，較易發生意外，導致索償頻率亦增加，加上Tesla馬力較大，保費理論上較高。

事實上，當年Model S來港，最初合作為蘇黎世，及後轉為與AXA安盛合作，以60%NCD計算當時1年保費大概1萬港元，還保障電池更換，條款相當吸引，後來AXA安盛於2018年單方面終止保單，曾經成為車界熱聞，當時一眾Tesla車主急急尋找其他保險公司。

Tesla車保保費未來會便宜？

現時Tesla生態圈已經起了幾種變化：

1. Tesla車主增加，多了副廠願意為Tesla提供零件；

2. Model 3亦不再使用一體化車殼，降低維修成本。

3. 香港而言，司機已經較習慣駕駛電動車，有望降低意外率；

4. 多了車房懂得維修Tesla，維修費較指定維修中心為低；

5. Tesla已經在上海建造工廠，Tesla造價、維修所需零件及運費成本亦會相應降低，維修成本下降情況下，未來保費理論上有望降低；

6. Tesla在美國推出新保險模式，不再按傳統的以年齡、職業、駕駛經驗、索償和交通違規等紀錄，來釐定保費，而是根據用家實時駕駛行為來收取每月保費，在這些「大數據」支持下，我們拭目以待降保費成效，以及未來香港Tesla用家會否受惠。

 

本文最後更新日期至6月9日

【文章來源：10Life；原題：【Tesla保險比較】點解車保特別貴？6大原因有望降保費】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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