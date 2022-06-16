【理財個案】提早退休後憂收息股派息不穩　如何提升組合年回報至7%？

提早退休後，最重要是有足夠的被動收入，能夠享受理財的退休生活。有讀者年前已退休，透過買股收息建立被動收入，他因為煤氣 （00003） 在今年3月宣布停止派紅股後，開始憂慮收息組合或會有派息不穩的問題，希望能將組合的平均年回報提升至7%，他應該如何調整部署？看看龔成是如何回答。

【買股票前必須問自己一條問題：按此】

讀者：

我一年多前提早退休，之前工作很忙，希望在退休後可以多享受生活，所以選擇了我認為比較「穩陣」的股票作為投資收息，有些股票是工作時慢慢儲，有些是離職後用公積金買的。現在組合大慨情況：

但煤氣 （00003） 在今年3月宣布停止派紅股後，除了降低回報，也令股價急跌。這令我很擔心我的投資組合的平穩及派息。

我希望優化組合，提高每年平均回報至6至7%，但同時不想要花太多時間打理這些投資，希望你給我些意見。

現在我除了股票外，也有一些3至5年期的保本保息的保險儲蓄計劃作為退休後收入，年息約2至3%，也是比較低。

另外有朋友提議我買收息基金，你又有甚麼看法？

龔成：

由於你係已退休人士，投資應以收息為主。

你持有的股票，都是有質素。但安碩A50 （02823） 、安碩HS科技 （03067） 是潛力型股票，風險較高，不適合你，建議不要持有太多。

港交所 （00388） 雖然都是潛力股，但同時有一定股息，你可以持有，但不宜佔組合太高比重。

煤氣 （00003） 取消派紅股，其實對佢無實質影響，因為派紅股只是左手數與右手數的問題，無論對長遠股價，或企業價值，都無影響。

不過，由於過往佢保持相同的股息，在派紅股的情況下，等同於股息增長。今年決定不派紅股，有可能反映管理層認為，企業往後的增長減慢，會對企業有不利。

但最重要，仍是睇企業之後的發展。暫時睇，企業仍是有發展的，但增長力減少咗。

不過，最重要係煤氣 （00003） 和港鐵 （00066） 其實唔係收息股，佢地派息唔高，但有平穩增長力。建議你最少沽出部分，換至真正收息股中。

以下是一些優質收息股，現價都合理，你可以參考下。

可以建立一個收息股的組合，目標是5%、6%的股息率的收息股：

港燈 （02638）

深高速 （00548）

香港電訊 （06823）

工行 （01398）

恒生銀行 （00011）

置富產業信託 （00778）

陽光房地產基金 （00435）

Global X恒生高股息率ETF （03110） ，都可以。

另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注考慮，例如：

佐丹奴國際 （00709）

中石化 （00386）

互太紡織 （01382）

富豪產業 （01881） 等 記住，股價略波動，不能太過大注。

你退休所得資金，除了買收息股，你都可以考慮在被動收入組合中，加入一些債券、年金、定息產品，去令投資組合更多元化。同時間保留一定現金，以備不時之需。

至於保本保息保險計劃，都可以買少少。而收息基金，一般都有一定收費，其實你直接去買收息股或者債券，會較理想。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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