【元宇宙】元宇宙引發3大新興趨勢　捕捉機遇時要駕馭風險

元宇宙（Metaverse）雖然尚處試驗階段，但我們可見元宇宙經濟正在蓬勃發展，或會創造一個價值數萬億美元的新領域，銀行、消費者及企業可望藉此實現進一步增長。

自年初以來，科技股面臨加息帶來的阻力，觸發市場憂慮加息對該行業造成的潛在影響，尤其是對盈利前景稍遜的科技企業。利率憂慮或致科技行業繼續面臨波動，惟長遠來看，元宇宙提供璀璨的前景。

元宇宙屬於一種數碼空間，主要以擴增實境 （AR）、虛擬實境（VR）及人工智能（AI）技術驅動，使用者可以在擬真的虛擬環境中進行互動。這個嶄新的虛擬世界將現實與數碼生活融為一體，改變我們的工作、生活及娛樂方式。

元宇宙建基於Web 3.0，即下一代互聯網。正如互聯PC及智能手機推動了第一、二階段，我們現在看到實現元宇宙所需的諸多技術構件逐一面世，例如虛擬實境、區塊鏈及計算能力。

全球網絡人口比重超過60%，平均每日在數碼世界上花費5至6小時，數碼世界的真實性及吸引力將會在不久的將來媲美現實世界。

元宇宙的早期外觀將類近遊戲世界。年輕一代（即Z世代及á世代）大多為數位原生，以數碼化身進行交易並體驗另類生活。

隨年輕人口比例增長，元宇宙有望迎來增長並可能成為下一代的互聯網。

把握機遇

元宇宙仍處於早期階段，惟相關的基礎設施目前正逐步構建，社會態度亦有所轉變，冀盼迎接互聯網的新時代。

元宇宙要成為主流或需幾年時間，但投資者有必要密切關注新興的趨勢，例如（1）數碼內容創作；（2）打造用戶體驗；（3）基礎設施平台。

我們預料元宇宙將創造投資機遇，及早部署上述趨勢的企業將更能受惠。

1）數碼內容創作

創作互動性極高的三維內容為關鍵所在，尤其是在Web 3.0中。虛擬音樂會與活動、會議、遊戲及教育等數碼內容提供更吸引及擬真的體驗，將會帶來徹底的轉變。消費者將率先經由2D應用程式體驗元宇宙，例如購買實體及數碼產品的商業體驗，或者透過虛擬音樂會或體育賽事等一系列混合實境娛樂體驗。

雖然這種虛擬商業或漸受關注，但元宇宙的初步應用較為務實。元宇宙或可主要充當實體產品的廣告及電子商務平台。類似於我們在流動互聯網上所見，消費者對AR及VR的應用將帶動商機。

內容創作方面，遊戲平台將走向前沿創新，尤其是為用戶提供內容或遊戲創作基礎設施的遊戲平台；或支援更多可編程體驗的遊戲化社交網絡。除此之外，必須通過代幣獎勵來激勵遊戲玩家及程式人員逗留在該元宇宙。

2）打造用戶體驗

隨著元宇宙與現實世界融為一體，可穿戴設備將提供最完整及高度擬真的3D元宇宙體驗。

我們認為元宇宙硬件領域，尤其是設計及功能升級的VR頭戴式裝置，擁有龐大的投資潛力。現時，VR頭戴式裝置相當重，對感官移動亦不太敏感，難以長時間佩戴。VR如要超越小眾產品，便有必要把有線設備發展為無線設備。

完全擬真的體驗牽涉一個人的所有感官：視覺、聽覺、觸覺、嗅覺及味覺。如今，VR主要只涉及環迴聲效及圖像。下一代VR設備將在用戶暢遊數碼環境時，運用電流刺激為用戶提供物理感覺。

隨著虛擬實境硬件的質素提升 — 對聲音、眼球移動及肢體動作的技術敏感度提高、下載速度更快、設置額外的攝影鏡頭 — 這些智能小工具將更易於配合其他硬件，帶來更簡單和更愉快的用戶體驗。

3）基礎設施平台

以虛擬化身進入虛擬世界，讓用戶與該虛擬世界中的對象及其他虛擬化身實時互動，一切過程將需以極低的延遲率捕獲、傳輸、分析及處理大量數據。元宇宙的運行需要處理及交換大量數

據，從而帶動對雲伺服器、5G、人工智能及數據中心的需求殷切。因此，有關數碼基礎設施的供應商將為構建虛擬世界的關鍵支柱。於是，定位於構建元宇宙基礎設施的企業可望在未來幾年茁壯成長。

買者自慎 — 駕馭風險

數碼商品多年來是電動遊戲的支柱，用戶利用虛擬貨幣購買虛擬化身及其他虛擬商品等物品。但是，這種貨幣通常只能用於封閉式元宇宙。加密貨幣及非同質化代幣（NFT）的發展促使不同平台及廣大的現實世界經濟有機會進行更廣泛的元宇宙交易。

雖然NFT是開放式元宇宙所必需的重要創新，但對投資者來說，部分NFT細分市場具有高度投機性且波動劇烈。目前，高波動性及缺乏流動性為NFT市場面臨的一些初期問題。此外，NFT技術的最大優勢亦為其主要弊端之一。所有人皆可利用任何物件創造NFT，表示市場上泛濫著「不太理想」的NFT。

同樣地，作為一家銀行，滙豐認為加密貨幣既為一種私人發行貨幣，理應至少跟其他私人發行貨幣（如穩定幣及商業銀行貨幣）一樣受相同的標準監管。因此，投資者必需對相關的投資保持謹慎。

主動管理是致勝關鍵

儘管如此，元宇宙在成為主流之前，仍要克服各種障礙，包括監管乃至計算能力及數據私隱問題。

元宇宙正是處於初期發展階段，表示投資者現在需要避開與元宇宙相關的更多投機因素，包括NFT。

我們的首選部署不是直接購入NFT或加密貨幣，而是借助主動型投資經理，因為他們是元宇宙發展領域的專家。

我們認為主動管理將提供最佳的機會，從元宇宙中辨識贏家及剔除輸家。我們相信，贏家將會是最有能力駕馭新興趨勢的企業，即我們認為具備最大潛力的三個範疇：數碼內容創作、打造用戶體驗及基礎設施平台。

最後，在元宇宙普及之前，沿途必然會出現贏家及輸家。

【關於作者】

章耀君（James Cheo）為滙豐環球私人銀行及財富管理東南亞首席投資總監。他也是私人銀行及財富管理環球投資委員會以及亞洲區域投資委員會的成員。James負責為東南亞的私人銀行及財富管理客戶制定所有資產類別的投資策略。

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