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【NFT】譚仔6月28日公開拍賣20個特別版NFT　成功競投可享一年免費米線及舉辦私人聚會

個人增值 18:50 2022/06/15

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譚仔國際 （02217） 宣布，「Souper Hero」NFT項目正式展開第二階段，將於6月28日公開拍賣20個特別版NFT，成功競投者可享一年365碗免費兩餸米線（每日一碗），以及可於譚仔或三哥舉辦私人聚會 -「Souper米線派對」的機會。

參與是次公開拍賣的條件是於拍賣前成功持有譚仔NFT「Souper Hero」的擁有者，即可參與6月28日於官方交易平台Artzioneer舉行的公開拍賣，競投總數共20個的「Souper Hero 」特別版NFT，當中包括10個由本地漫畫家黃照達設計的「譚仔姐姐系列」，以及10個由甘小文設計的「三哥人物系列」。

每個「Souper Hero」特別版NFT的拍賣底價為2,000元，以法定貨幣（Mastercard或VISA卡）進行公開拍賣，每次叫價100元，價高者得，亦可以一口價20,000元直接購入。

    點擊圖片放大
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成功競投「Souper Hero」特別版NFT的擁有者，除了可與其他「Souper Hero」NFT擁有者一樣享有多重優惠，包括擁有譚仔或三哥的VIP會藉、頭像繪圖和其知識產權的擁有權及參加獨家活動等，還可額外獲得一年免費兩餸米線（每日一碗），以及尊享於譚仔或三哥舉辦私人聚會 -「Souper米線派對」的機會乙次（附5,000元餐飲消費額），總值超過20,000元。

譚仔「Souper Hero」特別版NFT的擁有者可於譚仔或三哥旗艦店，舉辦50人的「Souper米線派對」，並適宜任何類型的生日會、升職加薪慶祝派對、謝師宴、百日宴、Bridal shower、Bachelor Party、Farewell 或 Reunion，甚至結婚派對等各式活動。

 

責任編輯：鄭樂怡

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譚仔國際（02217） NFT 拍賣 餐飲 設計 米線

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