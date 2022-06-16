  • 28°C
香港時間 : 2022616日 (週四) 10:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【1萬元消費券】WeChat Pay HK夥8間商場合作推獎賞　新客戶輸入迎新碼獲贈50元電子現金券

精明消費 10:05 2022/06/16

分享：

分享：

第二階段政府消費券將於8月3日起派發，WeChat Pay HK推出一系列消費券加碼賞，由6月11日至7月31日期間，WeChat Pay HK新用戶只要在WeChat Pay HK輸入指定迎新碼，即可獲賞價值50元的商場指定商戶電子現金券，同時，WeChat Pay HK亦將與全港8間商場攜手合作推出「消費祭四重賞」，消費可贈多款精美禮品、電子現金券等。

為推動新一輪政府消費券登記，WeChat Pay HK聯同新鴻基地產及信和集團旗下8大商場達成策略合作並率先預告，由6月18日至7月10日期間逢周末及公眾假期，8間參與商場包括觀塘apm、西九龍奧海城、沙田新城市廣場、將軍澳中心、荃灣荃新天地、屯門市廣場、屯門 V city及元朗 YOHO MALL形點，將設置主題推廣攤位推廣「消費祭四重賞」，為WeChat Pay HK用戶呈上獎賞體驗。

為鼓勵和吸納更多新用戶投入WeChat Pay HK體驗，由6月11日至7月31日期間，WeChat Pay HK新用戶只要在WeChat Pay HK輸入指定迎新碼，即「賞」價值50元商場指定商戶電子現金券，適用於指定23間新地商場及3間信和集團商場的指定商戶使用及設最低消費門檻，涵蓋時尚服飾、生活消閒、親子玩樂以及零售美食等各類型商戶，讓大家以優惠價選購心頭好。

另外，WeChat Pay HK優惠專區內的「搶券有SO」亦有大量商戶獎賞折扣，更多獎賞折扣將陸續推出。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】時代廣場展銷集　名牌服飾1折起
今日
【消費優惠】時代廣場展銷集　名牌服飾1折起
【消費優惠】美心父親節蛋糕早鳥優惠最後今日 預訂享85折
今日
【消費優惠】美心父親節蛋糕早鳥優惠最後今日 預訂享85折
【1萬元消費券】八達通大派2.5億元現金獎賞　儲印花最高賺200元　新客戶可賺30元增值額（附詳情）
2022/06/15
【1萬元消費券】八達通大派2.5億元現金獎賞　儲印花最高賺200元　新客戶可賺30元增值額（附詳情）
【消費優惠】Pizza Hut惠顧滿$50即送$50現金折扣券
2022/06/15
【消費優惠】Pizza Hut惠顧滿$50即送$50現金折扣券
【消費優惠】譚仔三哥米線外賣自取優惠　加$12享「青瓜/雲耳+飲品」
2022/06/15
【消費優惠】譚仔三哥米線外賣自取優惠　加$12享「青瓜/雲耳+飲品」
電子支付 電子消費券 著數優惠 商場活動 經濟 V city 屯門市廣場 將軍澳中心 形點 YOHO Mall 屯門市廣場 tmt plaza

上一篇文章

【消費優惠】時代廣場展銷集　名牌服飾1折起

下一篇文章

【消費優惠】美心父親節蛋糕早鳥優惠最後今日 預訂享85折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【商場活動】P助與粉紅兔兔登陸MOKO新世紀廣場　期間限定店發售獨家精品
【商場活動】P助與粉紅兔兔登陸MOKO新世紀廣場　期間限定店發售獨家精品
今日優惠精選 - 【消費優惠】Crostini下午5點半後第二客意粉半價　7-Eleven買台式飯糰送維他冷泡無糖茶
【消費優惠】Crostini下午5點半後第二客意粉半價　7-Eleven買台式飯糰送維他冷泡無糖茶
【消費優惠】Pizza Hut惠顧滿$50即送$50現金折扣券
【消費優惠】Pizza Hut惠顧滿$50即送$50現金折扣券
【消費優惠】譚仔三哥米線外賣自取優惠　加$12享「青瓜/雲耳+飲品」
【消費優惠】譚仔三哥米線外賣自取優惠　加$12享「青瓜/雲耳+飲品」
【賞你遊】最後一批逾40行程明早10時起可報名　包括點心放題、搭水上的士遊維港等（附詳情）
【賞你遊】最後一批逾40行程明早10時起可報名　包括點心放題、搭水上的士遊維港等（附詳情）
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款