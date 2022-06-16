【1萬元消費券】WeChat Pay HK夥8間商場合作推獎賞　新客戶輸入迎新碼獲贈50元電子現金券

第二階段政府消費券將於8月3日起派發，WeChat Pay HK推出一系列消費券加碼賞，由6月11日至7月31日期間，WeChat Pay HK新用戶只要在WeChat Pay HK輸入指定迎新碼，即可獲賞價值50元的商場指定商戶電子現金券，同時，WeChat Pay HK亦將與全港8間商場攜手合作推出「消費祭四重賞」，消費可贈多款精美禮品、電子現金券等。

為推動新一輪政府消費券登記，WeChat Pay HK聯同新鴻基地產及信和集團旗下8大商場達成策略合作並率先預告，由6月18日至7月10日期間逢周末及公眾假期，8間參與商場包括觀塘apm、西九龍奧海城、沙田新城市廣場、將軍澳中心、荃灣荃新天地、屯門市廣場、屯門 V city及元朗 YOHO MALL形點，將設置主題推廣攤位推廣「消費祭四重賞」，為WeChat Pay HK用戶呈上獎賞體驗。

為鼓勵和吸納更多新用戶投入WeChat Pay HK體驗，由6月11日至7月31日期間，WeChat Pay HK新用戶只要在WeChat Pay HK輸入指定迎新碼，即「賞」價值50元商場指定商戶電子現金券，適用於指定23間新地商場及3間信和集團商場的指定商戶使用及設最低消費門檻，涵蓋時尚服飾、生活消閒、親子玩樂以及零售美食等各類型商戶，讓大家以優惠價選購心頭好。

另外，WeChat Pay HK優惠專區內的「搶券有SO」亦有大量商戶獎賞折扣，更多獎賞折扣將陸續推出。

責任編輯：李瑩

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