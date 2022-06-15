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【MPF】5月強積金總資產略回升至逾1萬億元　駿隆籲調整配置前先考慮目標及時限

強積金 18:46 2022/06/15

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駿隆公布強積金市場佔有率報告，業界龍頭首三位依次為宏利（26.7%）、滙豐（17.9%）及永明（11%）。於過去12個月，宏利（+0.9%）及永明（+0.4%）錄得最多市場佔有率增幅，相反滙豐（-0.5%）的市場佔有率則下滑最多。

■截至5月底止的強積金表現■

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對於整體資金流向及個別基金表現，駿隆集團執行董事王玉麟分析指，5月份約有13億元資金流入債券和貨幣市場，其主要來源為混合資產基金市場（約10億元）。

駿隆建議強積金成員在調整強積金資產配置時，應考慮清投資目標和時限。保守基金過去十年累計回報約6%，屬低於通脹，對長綫投資者應是一個避險的選擇，適合較保守或即將退休人士投資。回顧2020年第一季度強積金回報為-11.6%，全年回報為+11.8%，成員應把握時機調整強積金資產配置。

另外，亦預期市場升跌受着美國加息、環球通脹升溫、俄烏戰爭的穩定性以及中國疫情發展等數大因素影響。在美國加息周期，投資者要謹慎投資債券市場，預期債券回報表現未必理想。成員除了留意市場動態和了解資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

想知更多強積金資訊，留意MPF懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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