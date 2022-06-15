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【職場調查】報告：香港打工仔平均加薪3.2%　近3年最高　邊3個工種加薪最多？

個人增值 16:25 2022/06/15

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網上求職招聘平台JobsDB今日發布《2022年薪酬調查報告》，結果顯示香港打工仔薪酬調整狀況較去年有明顯升幅，平均人工加幅達3.2%，為3年來錄得最高增幅，逐漸回復至疫情前水平。

JobsDB於今年3月至4月委託獨立調查機構，向本港共3,632名打工仔進行網上問卷調查。結果顯示有72%受訪僱員表示獲發雙糧或及花紅，按年上升6%，顯示今年整體就業市場趨向好轉。

過半全職打工仔獲加薪　數據與市場推廣相關工種跑贏大市

另外，逾一半的全職僱員今年獲加薪，較去年增加19%，凍薪或減薪的比例分別是41%及6%，數據比去年減少。報告指出，企業持續走向數碼化，相關人才需求熾熱，3大加薪幅度最高工種分別是數據分析及研究（7.3%）、數碼市場推廣/電子商務/社交媒體行銷（6.4%）、公關/企業事務（6.1%） 。

彈性辦公模式成吸引新世代人才關鍵

報告亦指出，在疫情催化及數碼轉型下，不少企業開始改變工作模式。調查顯示，有超過近7成的打工仔表示希望能以混合或遙距辦公模式工作，當中越年輕的打工仔愈期望公司採用混合或遙距辦公模式，職齡0至2年的僱員更高達77%。

JobsDB香港區營運總監Bill Lee指，新世代僱員對工作模式有截然不同的看法，除了薪金及福利，他們更重視公司文化及管理模式。若僱主希望留住或吸引新世代人才，可嘗試平衡這些新觀點及期望，考慮採納更具彈性的工作模式。

■3大加薪幅度最高工種■

    點擊圖片放大

責任編輯：區祖飛

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