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【1萬元消費券】八達通大派2.5億元現金獎賞　儲印花最高賺200元　新客戶可賺30元增值額（附詳情）

個人增值 15:43 2022/06/15

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第二期消費券將於8月7日起發放，八達通宣布，將會派出超過2.5億元現金獎賞予新舊客戶，現有及新客戶只須用八達通卡消費，可賺高達200元現金獎賞，新客戶更可獲額外迎新現金獎賞。

完成消費目標賺高達200元獎賞　

八達通指，不論現有客戶或新登記客戶，均會自動參加「易用易賞」活動。於推廣期內，只需用已登記消費券計劃的八達通卡，單次零售消費滿200元或以上，可獲印花一個，首100萬名集齊8個印花的客戶，可賺取50元八達通增值額獎賞。

另外，無論你是否贏得50元八達通增值額獎賞，都可以繼續累積印花，挑戰贏取150元八達通增值額獎賞。首100萬名總共集齊12個印花的客戶，可賺取150元八達通增值額獎賞。推廣期內印花可以累積計算，每位客戶最多可賺取總共高達200元八達通增值額獎賞。

新舊客戶可賺印花及增值額

除此之外，八達通為答謝客戶一直的支持，若於2021年選用八達通卡領取消費券，並繼續選用八達通卡領取消費券，將率先獲贈5個印花。

八達通亦推出迎新獎賞，新登記客戶於推廣期內，於政府消費券計劃網站首次成功選用八達通卡領取消費券，並將該八達通卡登記入八達通App，可賺30元八達通增值額獎賞，不設限額。

獨家聯乘禮遇

八達通聯乘Citi八達通信用卡、ZA Bank、富衛保險、九巴月票，以及港鐵車站商店，推出多個優惠，只要為八達逍用戶即可享有以上商戶的獎賞。

有關八達通消費券獎賞詳情，可按此瀏覽八達通網頁。
 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 消費錦囊

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