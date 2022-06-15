【生活成本】瑞士寶盛：亞洲高端生活成本全球最貴　上海蟬聯首位　香港排第4

瑞士寶盛私人銀行發表《2022年全球財富及生活報告》，結果顯示亞洲仍然是世界上生活成本最昂貴的地區，在瑞士寶盛高端生活指數中，上海續蟬聯首位，香港居第4，較去年下跌兩名。排名前五的城市中包括4個亞洲城市，分別是上海、台灣、香港及新加坡。

瑞士寶盛指出，是次報告按高淨值人士消費習慣中常見的商品和服務，並分析其在全球24個主要城市的價格，今年的報告重點關注高端生活成本的年度變化。瑞士寶盛高端生活指數顯示，去年商品價格平均上升15%，服務價格平均上升22%，而富裕人士的購買力均受到影響。

調查指，中國內地的奢侈品市場地位進一步提高，並且到2025年左右將是世界上最大的奢侈品市場。上海在跑步機、威士忌、商務旅行和高級餐飲成本排名全球第1，女士手袋、女士鞋履、男士西裝、腕錶和律師服務排名第2，珠寶排名第3。

對比全球價格，香港的住宅成本在全球排名第2，律師服務排名第3，威士忌排名第4，汽車和商務旅行排名第5。

東京是亞洲跌幅最大的城市，由第2位下滑6位至第8位。報告中指，此次東京有13個高端生活指數項目下降，而上升的只有4個。報告指，這主要由於在研究進行期間，日圓對美元大幅貶值。



責任編輯：李瑩

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