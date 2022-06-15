【投資策略】買股票前必須問自己一條問題

投資股票可能是一個冒險的選項。股票價值有機會波動很大，這意味着在每天或每周的基礎上，投資組合的價值都會出現明顯變化，但投資股票也有很多好處，特別是股票往往會產生高回報，可以為總財富增值。港股近日跟隨A股回穩，假如想入市買股，請務必問自己這個重要問題。

我為甚麼要投資這家公司？

有不同因素可能會促使你投資特定的公司。也許你喜歡該公司在不承擔太多債務的情況下擴展其產品綫的方式。也許你欣賞公司管理團隊，並認為這將使企業走向一個非常有利可圖的地方。或者，正在尋求使你的投資組合多樣化。以上都是購買股票的正當理由。但是你不想做的一件事是隨機選擇一隻股票，而背後沒有特定的思維模式。

按照這些思路，僅僅因為它經常出現在新聞中所以投資通常不是好主意，因為有時公司獲得提及的原因並不理想（想想高管醜聞或投機產品），所以經常聽到一個公司名稱並不是購買的好理由。

要有具體的計劃

根據你的目標和風險承受能力製定投資策略始終是一個好主意。每當你想買一隻股票時，你真的應該確保有問題的公司在某種程度上符合個人的戰略。如果你的部分策略是增持一定數量的增長股票，並且遇到了一家認為具有穩健增長潛力的公司，那麼應該對繼續進行這項投資感到放心。但是你絕對不應該只是隨便挑選股票，或者購買朋友正在購買的相同股票並希望獲得最好的結果。

在構建投資組合的過程中愈具有戰略意義，這樣作為投資者的成功可能性就愈大。因此，在進行任何投資選擇之前，深入研究「為甚麼」是一個不錯的選擇，即使它是一家你以前曾多次購買股票的公司。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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