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【投資分析】美國5月通脹上升超預期　景順：「持續通脹」料將持續

個人增值 15:49 2022/06/16

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在食品及能源成本上漲和住屋成本上升的帶動下，美國5月份整體消費者物價指數（CPI）按年飆升8.6%，高過市場預期及４月份的8.3%水平。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭就美國5月份CPI表現作出以下評論。

新興市場貨幣及資產料波動不定

他認為，隨著耐用品通脹率從上個月的6.2%略微下降至按年6%，核心CPI（食品及能源除外）似乎已見頂。然而，由於商品及服務成本上漲持續困擾市場及對聯儲局施加壓力，通脹率依然高於預期。現時市場預計於目前至2023年初期間，聯儲局會加息9到10次；以及在接下來的3次聯邦公開市場委員會會議上有望加息50點。

納斯達克綜合指數在上周初曾下跌，以及亞洲市場遭到拋售，在市場預期貨幣政策料將收緊下，上周五市場情緒惡化。趙耀庭表示，由於2年期美國國債孳息率升破2.9%，而10年期美國國債孳息率跌至3.02%，美國國庫券孳息率曲線顯著趨平。孳息率曲線趨平，可能預警未來經濟不景氣，但通常並不預示經濟即將陷入衰退。市場預期美國加息及經濟活動或會惡化，投資者將資金配置於美元，從而推動美元上漲。這可能預示近期新興市場當地貨幣及風險資產波動不定。

看好股票但回報會更趨溫和

趙耀庭認為，當前美國經濟周期風險加劇。經濟周期不會自動結束，而周期結束幾乎總是政策緊縮所致。政策持續不明朗加上金融狀況收緊，預計波動性持續高企。 預期受基數效應及消費者需求減弱的影響，美國通脹將於年內逐漸放緩，但相關風險依然較高。

在經濟周期的放緩階段，他看好股票，但在政策不太明朗的情況下，市場會持續動盪，回報更趨溫和。股指波幅將變得極大。隨著金融狀況收緊，擁有定價能力及盈利較可見的較優質企業有望表現出色。相信基本情況方案（base-case scenario）將成為現實。在基本情況下，隨著消費者需求減少及工人復工緩解供應鏈挑戰，通脹壓力將得到紓解。

不過，景順承認「持續通脹」情況的可能性依然非常高。在此情況下，各大央行過於激進收緊政策，從而阻礙經濟增長。

 

責任編輯：陳玉蓮

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