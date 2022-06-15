【BNPL】BNLP公司與借貸有何分別？　其運作模式等同「伊斯蘭金融」？

上期介紹BNPL（先買後付，buy now pay later）公司的利潤模式和BNPL公司對傳統銀行的衝擊，文中最後講到BNPL公司之所以掌握這麼多優勝之處，成功關鍵之一就是他可以在「技術上」不向客戶提供任何credit facility（信貸額）下提供分期服務，即是：

客戶無需申請信用卡

TU 完全無記錄

BNPL公司「技術上」無提供任何 credit facility（信貸額）

BNPL公司無財務公司 / 銀行牌照

BNPL 公司是如何做到的呢？「伊斯蘭金融」又與BNPL有什麼關係呢？今集一齊同大家銀行閑談喇。

BNPL公司與Bill Finance（帳單融資）或Mortgage（按揭）最大不同，在於貨物擁有權差別。

當我們要檢查BNPL公司在現行法例下有無提供任何「貸款服務」，要分開「向商戶提供」、「向客戶提供」兩角度分析。

細心想一想，當BNPL交易成立時，BNPL公司會先向商戶支付價格95折，再分3期向客戶收款，那到底BNPL公司是「借錢」給「商戶」還是「客戶」呢？這裏有2種不同的角度：

（1） BNPL公司先貸款予「商戶」，並馬上收取一筆利息 / 手續費（5%），再根據客戶每月的分期付款作為商戶的還款，即是類似export bill finance的玩法。

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（2） BNPL公司先貸款予「客戶」購買商品，利息 / 手續費由商戶承擔，客戶再每月分期還款予BNPL公司；如果商品有抵押，利息由客戶承擔，情況就類似買樓承造mortgage。

以上 （1） 同 （2） 對 BNPL 來說都是不成立的，因為「商品」在這兩單刁的作用同實際上BNPL的玩法是完全不同的，因為BNPL公司實際的玩法是：

（3） BNPL公司先向商戶95折買入商品，再在容許客戶分期付款下以原價轉售。

（1）、（2） 同 （3） 分別最大是甚麼呢？就是貨物擁有權問題！

在（1） 同 （2） 入面中間人從來無擁有該商品，中間人提供的是「錢」，所以整個行為是借貸，而在（3） 入面 BNPL公司就曾經實際擁有商品，BNPL 做的是一買一賣，再加一個分期付款優惠給客戶！

為什麼（1）同（2）借貸，但是（3）就是買賣？可否解釋得詳細些？

（1） 同 （2） 入面，中間人是對商品「背後」的買方或賣方進放借貸，而中間人是從來無擁有該商品。萬一客戶無按時付錢 （或者叫還錢），中間人不是因為「商品尚未完付款」而追討買方或賣方，而是因為「貸款未有按時還款」而追債。

即使商品有被抵押都好，中間人首先追的仍然是借款人，而不是件「商品」喇，而就算要沒收「商品」，都只是為了要將佢賣出還債。極端來說，如果遇上商品大幅貶值的情況 （即是負資產），中間人仍然有權繼續追債，因為現在是「借錢不還」，當然追到還清錢為止！

而 （3） BNPL的情況是非常不同的，整件事只是一買一賣，BNPL公司先向商戶購入商品 （購物當然要即時付款，不過有折扣），再即時轉手賣給客戶，並容許客戶分期付款。

萬一客戶無如期「付款」，理論上呢個是「買貨無付款」而不是「借錢無還錢」，BNPL可以收回因為無付錢而引起的費用 （類似索償啦），甚至要求追回商品 （雖然基本上不會做），但是不可以收利息 / 罰息，是非常不同。

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如果有留意信用卡月結單，假如大家用Atome在Pinkoi 購物，月結單上面會寫收錢的不是Pinkoi而是 Atome，換言之，Atome不是純綷一個「中間人」，而是實際收款人。

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法律罅？大家知唔知穆斯林國家如何做Mortgage的呢？

或者大家覺得這個是「法律罅」，如果這也能講通，哪麼將所有放貸都包裝成分期付款不就可以毋須申取「財仔牌」？

容我side track，考考大家認不認識「伊斯蘭金融」，而在「伊斯蘭金融」入面是如何做mortgage的呢？

《古蘭經》入面講明不可以「以錢生錢」--借錢可以，但是不可收息 （可向「非兄弟」收息的猶太人真可惡！）。若果我又是穆斯林，又想買樓，但是我無足夠錢，可以怎辦？

答案：你可以夥銀行「一齊買」，再叫它每個月賣回它的一部分（portion）給你，即是讓你分期付款贖回層樓（見下圖）；或者乾脆叫銀行「幫你賣」，再叫銀行mark高個價賣給你，再叫你分期付款。

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這又是不是走「法律罅」？還要是走伊斯蘭律法的「罅」！但是你不好理，穆斯林國家就係這樣辦，還可說這樣不是「以錢生錢」，而是「成果共享」！

其實BNPL玩法與這種穆斯林Mortgage是好似的，都是先full pay買、installment賣，而哈里發都不覺得這是「借錢」！

（Islamic Finance 仲有好多特別做法，不是單純分期買樓這麼簡單，有機會再與大家慢慢講）

咁係唔係代表只要求期搵件垃圾嚟做「分期付款」就話自己不是放債呢？事情又無咁簡單的

這種「分期付款」不等於「放債」的法律罅，原意是為了方便正常商業活動，先交貨、後付錢，更容易促成交易。

問了一些律師朋友，我得到的訊息是英國是相對清楚的條文去界定「分期付款」的界線的位置，當BNPL真的貼住極限而行時，進一步規管相對簡單些。

下期會同大家繼續講BNPL，會講一下法例上對這種「分期付款」vs. 「分期還款」的准確界線到底在那。

大家繼續多多支持！

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （172） -BNPL Buy Now Pay Later 公司點解唔需要「放債人牌照」都可以為客戶提供分期呢？同「伊斯蘭金融」又有咩關係呢？】

【關於作者】



兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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