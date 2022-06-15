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【退休規劃】退休人士容易成騙徒目標　專家教你如何減少被騙風險

個人增值 14:09 2022/06/15

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今期讀者Wincy快將退休，在尋求理財建議的過程中，聽到很多不同的意見，但不知如何決策，幸好在iMoney《你財策劃師》得到適當建議。

對於快將退休人士來說，需要特別注意被騙的風險，原因是很多人都知道他們將會獲得一筆不少的退休金，容易被鎖定為目標。

從媒體報導中見過不少的長者被騙報導。例如2020年12月便有一篇標題為「今年首9月895宗電話騙案涉4億，長者易成受害者，85歲婦被轉走2,000萬」的報導，文中指出868名受害人中，50歲以上的佔499人。另外2021年6月有另一篇標題為「退休人士貪着數，買虛擬幣失300萬，逾50投資騙案求助涉1,650萬」的報導，今年2月份也有一篇標題是「騙徒新手法｜退休女墮網戀騙案，被誘投資虛擬資產失1,780萬」的報導。可想而知，年長人士要加倍防範被騙風險。

雖然被鎖定為行騙對象不是大家能夠控制的事情，但怎樣減少被騙風險是可以控制的。最簡單便是從心態開始，不要相信世界有「低風險，高回報」的投資選項，還有便是量力而為，無論有多吸引的投資選項，都應該嚴控投資比例，重點是就算出現完全虧損，都不應該對生活有嚴重影響。懷着這種心態及策略進行退休理財規劃，退休後的30年生活自然會更愉快。

【原文刊於第756期《iMoney》（收費文章）】
 

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

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撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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