【大灣區】大灣區樓市利好政策下回暖　珠海5月成交現明顯增長

近日廣東省珠海市政府公佈公積金改良政策，政策内容包括提升貸款額度和租房的提取額度、加大對珠海市人才住房的支持、保障繳存職工的住房改善資金需求和實行「一人購房全家幫」等内容。



利好政策出台原因

近幾年，疫情的反覆對普通市民的影響可謂非常嚴峻，多不勝數的市民在疫情中不幸淪爲失業者。疫情不單對市民的日常生活造成影響，整個經濟市場也處於低迷的狀態，房地產行業也不例外。因此，中央近來不斷在各大會議上強調要重拾市場的信心，建議各市根據實際情況，改善當地的房產政策，增加數項對大衆利好的政策，由此來提升市場的信心。



經過大灣區各市的努力，每個城市根據自己的實際情況，都相繼出台利好的政策和措施。在上年的年底，根據內地房地產賣買平台樂有家統計，粵港澳大灣區的東莞、珠海、中山、佛山、肇慶，二手房買賣的個稅由2%降為1%。這一舉措無疑大大降低了購房者的置業成本，一定程度上減輕了購房的負擔。在這一政策的幫助下，各個城市也逐漸出現成效，截至去年11月，深圳樓市在政策幫助下，一手房的成交量和二手房的過戶量明顯上升。



在今年5月，政策持續放寬，限購放寬和房貸放鬆的城市越來越多，廣東省目前限購放寬的城市有東莞、中山、佛山。東莞的放寬政策是恢復個稅購房政策，既承認社保、也認個稅。「逐月連續繳納」調整為「纍計交納」。中山的政策調整是大專以上學歷證、擁有技能證書的非中山戶籍人才，可買1套新房。



購房熱情逐漸高漲

珠海中原地產董事總經理龔慰宗認爲，公積金政策優化、房貸利率下調等政策出台，樓市新政不僅為市場傳遞積極的政策導向、提升市場信心，也降低購房成本，有利於推動市場潛在需求加速釋放，尤其是對於剛需客群具有較大的吸引力，對市場起到積極的促進作用。



據合富研究所數據顯示，在房貸利率下調以來，珠海5月住宅網簽量出現明顯的增幅，5月珠海商品房網簽2,962套，按月上漲8%；住宅網簽2,080套，按月上漲14%。由此可見，在政策利好的市場環境下，購房者的購房信心明顯上漲，更是剛需者的入市好時機。

責任編輯：梁政琪

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