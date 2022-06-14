  • 26°C
香港時間 : 2022614日 (週二) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【賞你遊】最後一批逾40行程明早10時起可報名　包括點心放題、搭水上的士遊維港等（附詳情）

精明消費 18:13 2022/06/14

分享：

分享：

旅發局早前推出新一輪「賞你遊香港」，最後一批逾40個行程今日已推出，有意報名的巿民可於明日（15日）早上10時起，憑最多2張消費滿800元的機印收據，即可直接向旅行社報名。

【ZA Bank與八達通推消費券優惠 以邀請碼開戶可獲額外500元增值額：按此

旅發局指，今次行程同樣圍繞「探索文化」、「大城小區」、「維港秘景」及「尋覓 美食」四大主題，包括親手制作傳統茶粿、新興藝術「圓圈繪畫」體驗、水上的士暢遊維港等， 另外亦會帶團友參觀老字號醬園、傳統花炮博物館、西貢秘景打卡等，適合一家大小共同參與，輕鬆享受天倫時光。 部分本地團也繼續以特色餐飲作招徠，酒店自助午或晚餐、日韓燒烤、台式火鍋、滬菜、點心放題及主題餐廳等，應有盡有。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

有意報名的巿民可於明日（15日）早上10時起，最多憑2張消費滿800元的機印收據，必須為2021年12月10日或之後發出，由本地零售及餐飲商戶的實體店舖發出，便可免費換取名額一個，或額外付費的行程，直接向有關旅行社報名。旅行團名額有限，先到先得。

此外，成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並繳付按金每人100元（可於出發日取回）或相關團費。為符合政府最新的防疫要求，所有參與計劃的旅行社，已簽署本地遊防疫承諾書》，故團友亦須滿足「疫苗通行證」的要求。部份旅行社或要求團友報名時出示「疫苗通行證」紀錄，或在出發前自行快速檢測。

更多有關行程及報名詳情，可瀏覽活動網址

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【商場活動】P助與粉紅兔兔登陸MOKO新世紀廣場　期間限定店發售獨家精品
今日
【商場活動】P助與粉紅兔兔登陸MOKO新世紀廣場　期間限定店發售獨家精品
【1萬元消費券】ZA Bank與八達通推消費券優惠　以邀請碼開戶可獲額外500元增值額
今日
【1萬元消費券】ZA Bank與八達通推消費券優惠　以邀請碼開戶可獲額外500元增值額
【消費優惠】置富Malls旗下12商場推會員優惠五重賞　 送總值50萬電子禮券及禮品　
今日
【消費優惠】置富Malls旗下12商場推會員優惠五重賞　 送總值50萬電子禮券及禮品　
【回歸25周年】九巴推四重優惠　7月起月票買3送1　樂悠卡、長者八達通過海後路段免費
今日
【回歸25周年】九巴推四重優惠　7月起月票買3送1　樂悠卡、長者八達通過海後路段免費
【消費優惠】一田百貨超市新品優惠　高千穗熟成梅酒$105
今日
【消費優惠】一田百貨超市新品優惠　高千穗熟成梅酒$105
著數優惠 網上購物 Local Tour 美食 旅行團 文娛藝術 博物館 燒烤 火鍋 放題

上一篇文章

【商場活動】P助與粉紅兔兔登陸MOKO新世紀廣場　期間限定店發售獨家精品

下一篇文章

【消費優惠】置富Malls旗下12商場推會員優惠五重賞　 送總值50萬電子禮券及禮品　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【1萬元消費券】八達通消費券尾數$1000周四發放　 OK便利店領取可獲贈20元現金券
【1萬元消費券】八達通消費券尾數$1000周四發放　 OK便利店領取可獲贈20元現金券
今日優惠精選 - 【消費優惠】鴻福堂打卡即享透心涼特飲買1送1　Pizza-Box網上訂購滿$200送卡邦尼雞扒意粉
【消費優惠】鴻福堂打卡即享透心涼特飲買1送1　Pizza-Box網上訂購滿$200送卡邦尼雞扒意粉
【1萬元消費券】第二期消費券8月7日起分階段發放　「有意圖永久離港者」不合資格領取（附詳情）
【1萬元消費券】第二期消費券8月7日起分階段發放　「有意圖永久離港者」不合資格領取（附詳情）
【回歸25周年】九巴推四重優惠　7月起月票買3送1　樂悠卡、長者八達通過海後路段免費
【回歸25周年】九巴推四重優惠　7月起月票買3送1　樂悠卡、長者八達通過海後路段免費
【1萬元消費券】PayMe推4,000萬元獎賞　鼓勵市民轉用PayMe領第二輪消費券
【1萬元消費券】PayMe推4,000萬元獎賞　鼓勵市民轉用PayMe領第二輪消費券
【消費優惠】一田百貨超市新品優惠　高千穗熟成梅酒$105
【消費優惠】一田百貨超市新品優惠　高千穗熟成梅酒$105
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款