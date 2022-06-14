【賞你遊】最後一批逾40行程明早10時起可報名　包括點心放題、搭水上的士遊維港等（附詳情）

旅發局早前推出新一輪「賞你遊香港」，最後一批逾40個行程今日已推出，有意報名的巿民可於明日（15日）早上10時起，憑最多2張消費滿800元的機印收據，即可直接向旅行社報名。

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旅發局指，今次行程同樣圍繞「探索文化」、「大城小區」、「維港秘景」及「尋覓 美食」四大主題，包括親手制作傳統茶粿、新興藝術「圓圈繪畫」體驗、水上的士暢遊維港等， 另外亦會帶團友參觀老字號醬園、傳統花炮博物館、西貢秘景打卡等，適合一家大小共同參與，輕鬆享受天倫時光。 部分本地團也繼續以特色餐飲作招徠，酒店自助午或晚餐、日韓燒烤、台式火鍋、滬菜、點心放題及主題餐廳等，應有盡有。

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有意報名的巿民可於明日（15日）早上10時起，最多憑2張消費滿800元的機印收據，必須為2021年12月10日或之後發出，由本地零售及餐飲商戶的實體店舖發出，便可免費換取名額一個，或額外付費的行程，直接向有關旅行社報名。旅行團名額有限，先到先得。



此外，成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並繳付按金每人100元（可於出發日取回）或相關團費。為符合政府最新的防疫要求，所有參與計劃的旅行社，已簽署本地遊防疫承諾書》，故團友亦須滿足「疫苗通行證」的要求。部份旅行社或要求團友報名時出示「疫苗通行證」紀錄，或在出發前自行快速檢測。

更多有關行程及報名詳情，可瀏覽活動網址。

責任編輯：李瑩

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