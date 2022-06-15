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男人護膚基本3部曲　洗臉、爽膚、保濕5分鐘完成

博客 16:46 2022/06/15

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不少男士對護膚或美容方面卻步，筆者身為男士就非常明白，歸根究底都可以用一個字來形容——懶﹗其實皮膚是人體身上最大的器官，只要每日早晚洗臉時花數分鐘護理，讓臉上有最佳狀態示人，絕對不難！

男人護膚其實很簡單，三個步驟就可以。（本報攝影組）

洗臉
Parsley Seed Facial Cleanser
洗臉是最基本的第一步，坊間實在有太多可供洗臉的產品，如果自問臉上肌膚屬油性的，筆者提議性質溫和的香芹籽潔面露（Parsley Seed Facial Cleanser），其配方可去除表面雜質，乳酸成分有效溫和去角質，並選用大量富含抗氧化劑的成分，尤其適合居住在受污染城市的人士。（$300/100ml/Aesop）

Dr. Barbara Sturm Cleanser 
另一支筆者推介的是來自德國的Dr. Barbara Sturm，她本身任職骨科醫生，及後推出自家護膚系列，以拒絕入侵性手術方式以成就年輕和健康的皮膚而著名，她旗下最基本的Cleanser就幫你清洗殘留在面上一日的污垢，而且不會干擾肌膚的天然水份平衡，是品牌最基本的入門產品。（$560/150ml/Joyce Beauty）

爽膚
Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner
很多男士不明白洗臉後為何要用爽膚水？簡單的一句，因為洗臉後皮膚的毛孔變得粗大，必須要以爽膚水將毛孔收細。金盞花植物精華爽膚水（Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner）其成功的地方就是性質溫和，無添加酒精和人造色素、能平衡水油、改善粉刺和傷疤的癒合，難怪成為品牌其中的一項最暢銷的產品。（$340/250ml/Kiehl's）

保濕潤膚
Ultra Facial Oil Free Gel Cream

當完成洗臉和爽膚的程序後，最後的一步是保濕，令皮膚變得滋潤，特效清爽保濕啫喱面霜（Ultra Facial Oil Free Gel Cream）是一款不含酒精成分的涼爽保濕啫喱面霜，專門為中性和油性皮膚而設，塗抹後即時感覺清爽涼快，能提供長達24小時保濕不泛油功效。（$315/ 50ml/Kiehl's）

Seeking Silence Facial Hydrator 
可以每日早晚使用一次，絕不油膩的覓靜保濕精華乳（Seeking Silence Facial Hydrator），是Aesop首次使用兩種全新成份，包括富含抗氧化劑的綠色微藻——鹽生杜氏藻提取物，另一種是取自休眠水仙球莖的水仙鱗莖提取物。這兩種成分可相互配合，緩解肌膚刺激感，減少肌膚泛紅現象。能夠為敏感性肌膚帶來鎮靜和舒緩。 （$415/60ml/Aesop）

產品查詢：Aesop（2544 4489）、Joyce Beauty（2762 0130）、Kiehl's（2111 4032）

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欄名 : 型男玩物誌

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