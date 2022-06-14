【職場調查】近4成僱主預計未來3個月增加人手　5大職位人才最短缺

人力資源公司萬寶盛華（ManpowerGroup）今日公布第3季就業展望調查報告，結果顯示香港僱主預期來季招聘意欲審慎樂觀。同時，報告顯示全球人才荒持續攀升，更是16年以來最高，尤其於資訊科技及通訊媒體業、銀行、金融等。

第3季就業展望調查報告訪問515名香港僱主，當中38%僱主預算未來3個月增加人手，27%表示縮減人手，34%則表示未有計劃調整現有員工數目。515名本地僱主中，49%認為資訊科技人才最短缺，其次是銷售及市場推廣，及製造及生產等人才。

全球人才短缺為16年以來最高

ManpowerGroup在2022年人才短缺調查，全球訪問了40個國家和地區，共40,353 名僱主，顯示全球人才荒持續攀升。75%僱主表示，難以填補空缺的數量與去年相比增長了6%。亞太地區僱主報告發現，填補空缺職位最困難的地區依次為台灣（88%） 、新加坡（84%）、中國內地（83%）、香港（83%）、印度（83%）和澳洲（81%）。

萬寶盛華高級副總裁徐玉珊表示，全球人才短缺更是16年以來最高，尤其於資訊科技及通訊媒體業、銀行、金融、保險及房地產業及教育、醫療保健、社會工作及政府。僱主很多時需於短時間內大量聘請不同方面的人才及填補員工空缺，令靈活用工的需求持續增長。

■本港515名僱主中顯示頭5大人才短缺職位■

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責任編輯：區祖飛

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