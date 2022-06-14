【回歸25周年】九巴推四重優惠　7月起月票買3送1　樂悠卡、長者八達通過海後路段免費

為慶祝香港回歸25周年，九巴宣布推出四重優惠，包括「九巴月票」買3送1、憑九巴月票乘搭龍運巴士所有路綫可獲全價回贈、60歲或以上人士可免費乘搭過海巴士綫的過海後路段，九巴網上商店SHOP1933指定貨品低至25折。優惠期將由由7月1日起，為期3個月。

九巴月票買3送1

九巴指，於7月份生效九巴月票，並成功登記，乘客可享九巴月票買3送1優惠。club1933會員只須以其登記的八達通卡或八達通產品，在7月份內購買並生效九巴月票，之後不間斷購買多3次月票，即可享有優惠。780元的八達通增值額將於第4張月票生效後的10個工作天至30日內，經八達通手機應用程式或於八達通服務站，回贈到有關八達通卡。

同時，九巴月票持有人於7月1日至9月30日優惠期間，可以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭龍運全數共53條路綫。乘客以載有九巴月票的八達通或八達通產品，乘搭由龍運營運的巴士路綫，之後透過八達通手機應用程式或於八達通服務站，領取全數龍運車資回贈，而有關車程不會計算在九巴月票每日10程車程內。

樂悠卡、長者八達通免費搭過海後路段

至於持60歲或以上持樂悠卡、65歲或以上持長者或個人八達通的乘客，於7月1日至9月30日優惠期間，同樣以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭所有九巴營運的過海路綫於過海後路段。以路綫968為例，前往銅鑼灣（天后）方向班次，過海後路段即為「西消防街巴士站」至「銅鑼灣天后總站」；往元朗（西）方向，過海後路段則為「西區海底隧道巴士站」至「元朗（西）總站」。

另外，九巴網上商店SHOP1933優惠期內指定貨品提供各種優惠，最高達25折優惠。優惠詳情，九巴將稍後公布。

責任編輯：李瑩

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