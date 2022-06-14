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【消費優惠】置富Malls旗下12商場推會員優惠五重賞　 送總值50萬電子禮券及禮品　

精明消費 16:44 2022/06/14

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為慶祝置富Malls手機應用程式「Fortune+」2周年，由6月22日開始，置富Malls旗下12大商場、200間商包括時尚服飾、休閒運動、餐飲美食、居家生活、眉妝護理等，推出「Fortune+」會員優惠5重賞計劃，送出總值50萬元的全新置富Malls電子禮券及豐富禮品。

同時「Fortune+」首次推出電子禮券獎賞計劃，送出總值50萬元全新置富Malls電子禮券及豐富禮品，從衣、食、玩三方面傾力推出5大驚喜優惠。

    點擊圖片放大
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置富 Malls旗下商場地址及位置
                
+WOO嘉湖：新界天水圍天恩路12-18號    
置富第一城：新界沙田銀城街1號、2 號        
置富都會：九龍紅磡都會道6號
馬鞍山廣場：新界馬鞍山西沙路608號
都會駅：新界將軍澳景嶺路8號                
麗港城商場：九龍觀塘茶果嶺道88號                
麗城薈：新界荃灣青山公路530-590， 620 及 625 號        
華都大道：新界屯門屯利街1號2樓            
映灣薈：新界東涌健東路1 號                    
銀禧薈：新界沙田火炭樂景街2-18號                
荃薈：新界荃灣德士古道36-60號    
青怡薈：新界青衣青綠街7-19號
凱帆薈：九龍海帆道11號
城中薈：九龍茶果嶺道93號
麗都大道：新界深井青山公路41-63號
海韻大道：新界深井青山公路38號   

 

責任編輯：梁政琪

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欄名 : 消費錦囊

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